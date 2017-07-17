7 способов повысить самооценку

Уверенность в себе у подавляющего числа людей зависит от таких жизненных аспектов, как работа, учеба, размер банковского счета, пропорции тела, поощрение со стороны окружающих. Такой ограниченный взгляд на вещи у многих формируется еще в раннем возрасте. Однако ориентация лишь на материальные ценности и мнение других людей часто приводит к постоянной тревожности, страху перед любыми кардинальными изменениями и низкой самооценке. Многие авторитетные психологи заявляют, что для психического здоровья важно обладать способностью концентрироваться не только на внешних факторах, но и обретать уверенность за счет высокой оценки своих внутренних ресурсов. Ниже вы найдете рекомендации, которые помогут повысить самооценку, не ориентируясь при этом на мнение окружающих, карьерные успехи или престижность профессии.





1. Изучайте себя

Чем лучше вы разбираетесь в собственном «я», тем вам легче добиваться желаемого и находить рычаги давления, заставляющие вас двигаться в правильном направлении, а также искать вдохновение не во внешнем мире, а внутри себя самого. Изучение мотивов поведения, слабостей, мировоззрения, ценностей — это отличный способ найти гармонию с самим собой, осознать свои возможности и полюбить те качества, которые делают из вас индивидуальность. Еще один положительный эффект от изучения себя — это саморазвитие и обретение уверенности за счет выявления собственных недостатков и активной работы над ними.

2. Работайте над своей физической формой

Регулярные занятия спортом — это отличный инструмент для поднятия самооценки. Когда вы видите, как меняется ваше тело, укрепляются мышцы и повышается выносливость, то это становится сильнейшим стимулом для того, чтобы начать уважать себя и верить в собственные силы. Чтобы добавить еще несколько пунктов в пользу своей самооценки, заведите привычку каждый день говорить себе комплименты, глядя в зеркало.

3. Не прячьте собственную индивидуальность

Боясь показаться странным или быть отвергнутым окружающими, мы принимаем ту модель поведения, которой придерживается большинство. В итоге это приводит к потере того, что делает нас уникальными. Мы забываем о своих мечтах и никогда не реализовываем заложенный в нас потенциал. Если вы не хотите стать одним из многих, поборите свои страхи и начните делать то, о чем всегда мечтали, покажите миру свои таланты. Сильным и уверенным в себе людям не нужны поощрения и одобрение других людей.

4. Не бойтесь открыто заявлять о своих взглядах

Решиться на такой шаг некоторым будет очень сложно, но подобный вызов — это отличная возможность проверить границы своих возможностей, а также испытать невероятные эмоции от нового опыта. Если вы начнете делиться реальными мыслями, взглядами и мнением, то со временем завоюете своей откровенностью симпатии окружающих и их уважительное отношение. Также для повышения самооценки крайне важно уметь защищать свою позицию, особенно если она касается принципиально важных для вас вещей.

5. Преодолевайте рамки собственной зоны комфорта

Люди, смело и открыто принимающие любые изменения, гораздо чаще добиваются успеха, чем те, кто боится неизвестности. Чтобы вырасти как личность, необходимо получить новый опыт, который поможет поверить в то, что вы способны на большее. Изменения — это необязательно кардинальная смена образа жизни. Чтобы стать увереннее, достаточно хотя бы иногда преодолевать границу обычного поведения. Даже если вы отложите роман и приметесь за чтение книги по нейробиологии, откажетесь от сладкого или выйдете на пробежку, это уже позволит вам немного измениться и получить новый опыт.

6. Не забывайте о себе

Многие настолько увлечены заботами об окружающих, что не уделяют должного внимания себе самому. Не допускайте подобной ошибки. Ежедневно хотя бы немного времени посвящайте исключительно себе самому. Займитесь хобби, примете ванну, посвятите время самообразованию или прогулке в парке. Такая забота о себе помогает снять накопившийся стресс, получить положительные эмоции и поверить в себя.

7. Практикуйте то, что дается вам лучше всего

Когда вы регулярно занимаетесь тем, в чем являетесь профессионалом, то это благотворно влияет на самооценку. Вспомните о своих талантах или найдите новые. Развивайте их ежедневно, даже если на это вы можете выделить всего десять минут. Если хотите обрести уверенность, постоянно занимайтесь саморазвитием, не жалейте на это времени и ресурсов. Вдохновение и возможность самовыражения — это очень важные факторы, оказывающие непосредственное влияние на самооценку.

Чтобы не терять уверенности в себе, ищите ее внутри, а не снаружи. Научитесь любить себя и высоко оценивать свои способности. Наша самооценка зависит только от нас самих, ведь вера в себя — это главный секрет успеха в достижении любых, даже самых амбициозных целей.

Текст: Flytothesky.ru