Знаки зодиака: что вам нужно для того, чтобы влюбиться по-настоящему

Любовь – это не игра… или, может, все же игра? Иногда можно провести уйму времени в поисках своего человека. Но не исключено, что нам не хватает чего-то в себе самих, чтобы влюбиться и найти свою вторую половину? Все мы разные, и у всех нас свои уникальные потребности, потому и искра в каждом зарождается по-разному. Что об этом может рассказать ваш знак зодиака?





Как влюбиться по-настоящему? Секрет может таиться в вашей дате рождения.

1. Овен

Прежде чем влюбиться, Овен максимально использует свою единственную жизнь. Он находит себе сумасшедшие приключения, дурачится с совершенно незнакомыми людьми и живет своей активной жизнью. Когда Овен уже немного пресытился этим этапом, то начинает подсознательно искать свою половину. Влюбляется этот знак тогда, когда он к этому готов и немного подустал от собственной гиперактивности.

2. Телец

Чтобы по-настоящему влюбиться, Тельцу просто нужно научиться жить в данный момент. Перестаньте думать обо всем, что пошло не так в прошлом, и о том, что может пойти не так в будущем. Живите своей жизнью в полной мере каждый день и будьте открыты для встречи с новыми людьми.

3. Близнецы

Прежде чем влюбиться, Близнецам необходимо построить гармоничные отношения с самим собой. Вы ветреный и нестабильный человек. Выясните все, что вам нужно, чтобы быть счастливым, и только тогда вы сможете рассмотреть в толпе свою вторую половину.

4. Рак

Если вы хотите влюбиться, вам нужно начать борьбу с самим собой. Сокрытие ваших проблем автоматически не решит их, и как только вы начнете строить отношения, они полезут наружу. Сначала Раку нужно найти способ разобраться со своими внутренними противоречиями, вместо того, чтобы действовать так, как будто их не существует.

5. Лев

Просто потому, что вы являетесь прирожденным лидером, не значит, что вы должны быть ответственным всегда и за все. Чтобы найти своего человека и влюбиться, Лев должен понять важность работы в команде, и пока вы не готовы принять это, вам будет трудно найти кого-то, с кем вы могли бы провести всю свою жизнь.

6. Дева

Прежде чем вы узнаете, что такое настоящая любовь, вам нужно забыть о своих бывших и о том, какую боль они вам причинили. То, что они сделали с вами, было неправильным, но было бы несправедливо относиться ко всем остальным, как и к тем пройденным ошибкам. Как только вы сможете отпустить прошлое, открыть свой разум и сердце, в вашу жизнь придет ваш человек.

7. Весы

Прежде чем влюбиться, вам нужно работать над созданием уверенности в себе и преодолением своего страха перед внешними суждениями и даже сплетнями. Начните наращивать свою самооценку, знакомясь с новыми людьми. Важно, чтобы вы стали самим собой, прежде чем вступать в серьезные отношения, иначе вы опять сделаете неверный выбор.

8. Скорпион

Чтобы вы могли найти любовь, вам нужно найти мир внутри себя и решить свои проблемы с гневом. Скорпиону жизненно необходимо контролировать свои эмоции и не позволять незначительным препятствиям разрушать отношения. А еще Скорпион способен влюбиться тогда, когда он почувствует полное доверие к своему избраннику.

9. Стрелец

Сделайте глубокий вдох и будьте терпеливы, если вы хотите найти настоящую любовь. У Стрельцов вообще проблемы с глубокой привязанностью и крепкими чувствами. Не навешивайте на людей ярлыки, не будьте слишком разборчивыми, а попытайтесь рассмотреть в потенциальном партнере только плюсы. Интересные разговоры и совместное времяпровождение – вот основные ключи к вашему сердцу.

10. Козерог

Для Козерога важно начать думать своим сердцем, а не головой. Просто делайте то, что правильно, и перестаньте оправдывать все здравым смыслом. Если вы чувствуете влечение к кому-либо, просто не дайте этому человеку уйти. Живи в данный момент и перестаньте ждать идеального избранника, который будет соответствовать всем вашим стандартам.

11. Водолей

Если вы хотите найти любовь, вам нужно начать работать над собой. Водолею это особенно рекомендуется. Ваши здоровые отношения начнутся тогда, когда вы повысите свою уверенность и начнете в первую очередь любить и ценить себя.

12. Рыбы

Вы слишком нежны и слишком доверчивы для этого жестокого мира. Если вы хотите влюбиться и делать выбор разумно, вам нужно уметь постоять за себя и перестать слепо раздаривать людям свое доверие, привязанность и чувства. В противном случае вам будут постоянно разбивать сердце.

Текст: Flytothesky.ru