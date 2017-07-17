Эта пара первой вступила в брак на Британской антарктической территории после изменения закона

Том и Джули вместе уже 11 лет, и они говорят, что никогда и не помышляли жениться в одном из наиболее отдаленных мест на Земле.





Пара вошла в историю – они стали первыми людьми, которые поженились на Британской антарктической территории.

В прошедшие выходные полярные гиды Том Сильвестр и Джули Баум произнесли брачную клятву на исследовательской станции «Ротера», которая находится в 2000 км от Фолклендских островов.

Счастливая пара отметила это событие при температуре намного ниже нуля с 20 «зимовщиками», людьми, которые проводят зиму в Антарктиде.

Джули и Том вместе уже 11 лет, и они опытные альпинисты, работающие горными инструкторами и гидами для экспедиций.





Джули Баум (родом из Йоксалла, Стаффордшир) признается: «Свадьба в Антарктиде кажется нам абсолютно естественной и уместной. На самом деле нет лучшего места, чем это – я люблю заснеженные горы и удивительные места с потрясающими людьми».

С помощью других женщин на станции Джули подготовила себе свадебное платье и вшила в него кусочек оранжевой палатки, символизирующий «что-то старое», как требует народная примета.

Том Сильвестр (уроженец Шеффилда) тоже в восторге: «Мы всегда хотели организовать небольшую и очень личную свадьбу, но мы и подумать не могли, что нам доведется это делать в одном из далеких уголков на Земле».





Церемонию проводил руководитель станции «Ротера» Пол Сэмвейс, который также является представителем власти на Британской антарктической территории, а шеф-повар исследовательской станции подготовил свадебное меню.

Пол Сэмвейс делится впечатлениями: «Я провел лето в южном полушарии с Джули и Томом, а потом и половину антарктической зимы, потому я очень польщен тем, что стал частью их истории. Они потрясающие люди, и мне выпала невероятная честь – сочетать их браком».

Это самая первая свадьба на Британской антарктической территории, поскольку в 2016 году были внесены изменения в закон о браке, что значительно облегчило их регистрацию.

Свадьба была зарегистрирована органами государственного управления БАТ, и брак теперь считается законным и действительным в Великобритании.

Текст: Flytothesky.ru