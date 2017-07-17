ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эта пара первой вступила в брак на Британской антарктической территории после изменения закона

18.07.2017 16:54 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Том и Джули вместе уже 11 лет, и они говорят, что никогда и не помышляли жениться в одном из наиболее отдаленных мест на Земле.

Эта пара первой вступила в брак на Британской антарктической территории после изменения закона

Пара вошла в историю – они стали первыми людьми, которые поженились на Британской антарктической территории.

В прошедшие выходные полярные гиды Том Сильвестр и Джули Баум произнесли брачную клятву на исследовательской станции «Ротера», которая находится в 2000 км от Фолклендских островов.

Счастливая пара отметила это событие при температуре намного ниже нуля с 20 «зимовщиками», людьми, которые проводят зиму в Антарктиде.

Джули и Том вместе уже 11 лет, и они опытные альпинисты, работающие горными инструкторами и гидами для экспедиций.

Эта пара первой вступила в брак на Британской антарктической территории после изменения закона

Джули Баум (родом из Йоксалла, Стаффордшир) признается: «Свадьба в Антарктиде кажется нам абсолютно естественной и уместной. На самом деле нет лучшего места, чем это – я люблю заснеженные горы и удивительные места с потрясающими людьми».

С помощью других женщин на станции Джули подготовила себе свадебное платье и вшила в него кусочек оранжевой палатки, символизирующий «что-то старое», как требует народная примета.

Том Сильвестр (уроженец Шеффилда) тоже в восторге: «Мы всегда хотели организовать небольшую и очень личную свадьбу, но мы и подумать не могли, что нам доведется это делать в одном из далеких уголков на Земле».

Эта пара первой вступила в брак на Британской антарктической территории после изменения закона

Церемонию проводил руководитель станции «Ротера» Пол Сэмвейс, который также является представителем власти на Британской антарктической территории, а шеф-повар исследовательской станции подготовил свадебное меню.

Пол Сэмвейс делится впечатлениями: «Я провел лето в южном полушарии с Джули и Томом, а потом и половину антарктической зимы, потому я очень польщен тем, что стал частью их истории. Они потрясающие люди, и мне выпала невероятная честь – сочетать их браком».

Это самая первая свадьба на Британской антарктической территории, поскольку в 2016 году были внесены изменения в закон о браке, что значительно облегчило их регистрацию.

Свадьба была зарегистрирована органами государственного управления БАТ, и брак теперь считается законным и действительным в Великобритании.Эта пара первой вступила в брак на Британской антарктической территории после изменения закона

Текст: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Том и Джули вместе уже 11 лет, и они говорят, что никогда и не помышляли жениться в одном из наиболее отдаленных мест на Земле. Пара вошла в историю – они стали...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Брошь-скарабей Тутанхамона с камнем от кометы возрастом в 28 миллионов лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика