Брошь-скарабей Тутанхамона с камнем от кометы возрастом в 28 миллионов лет

Когда в 1922 году Говард Картер и лорд Карнарвон впервые обнаружили сокровища в гробнице фараона 18-го династии Тутанхамона, это было феноменальное историческое событие. К сокровищам покойного фараона «приложила руку» и древняя комета, столкнувшаяся с Землей 28 миллионов лет назад. Её осколок впоследствии использовался как центральный камень для броши-скарабея Тутанхамона.

Маленькая, но бесценная брошь

В гробнице было обнаружено несметное количество драгоценностей и золота, потому такой неприметный артефакт, как брошь-скарабей, мог быть обойден вниманием на фоне более значимых и дорогих предметов. Но зачастую неброские вещи обладают более интересной историей. Эта хорошо сохранившаяся брошь действительно бесценна, что и было доказано исследованиями. В центре украшения находится яркий желто-коричневый скарабей из желтого кварцевого стекла, родом из песков Сахары, который затем был обработан и отполирован опытным древнеегипетским мастером. И вот у этого скарабея, возможно, самая интересная история.





Брошь Тутанхамона хранит доказательство удара об Землю древней кометы

Пески времени раскрывают свои тайны

Химический анализ показал, что кварцевое стекло из Сахары первоначально сформировалось 28 млн. лет назад, когда комета ворвалась в атмосферу нашей планеты над территорией Египта. Под кометой песок нагрелся до 2000° С, и в итоге сформировалось много желтоватого кварцевого стекла, разбросанного в радиусе 6000 кв. км по пустыне.

Кварцевое стекло стало тем ключом, который и привел профессора Яна Крамерса из Йоханнесбургского Университета (ЮАР) и его коллег привел к интересному открытию. Другой ключевой находкой стал маленький черный алмазосодержащий камешек, названный «Гипатия»; он был найден египетским геологом несколькими годами ранее. Так и появилась информация о древней катастрофе и нынешнем составе пустыни в результате. Крошечные алмазы внутри камня являются результатом сверхвысокого давления, обычно глубоко внутри земной коры. Этот камешек был найден на поверхности, следовательно, сформированные в нем алмазы были результатом массивного удара – какого-то внешнего воздействия. Исследователи сделали вывод, что камешек «Гипатия» представляет собой фактически первый образец кометного ядра (а не обычный метеорит) – и это окончательно доказало реальность кометы, десятки миллионов лет назад врезавшейся в Землю.





Комета Хейла-Боппа в окрестностях города Пазин (полуостров Истрия, Хорватия)

Уникальный шанс

Раньше на нашей планете никогда не находили остатки комет, максимум только микроскопические частицы пыли в верхних атмосферных слоях и в льдах Антарктики. Космические агентства из кожи вон лезли, тратя миллиарды, чтобы найти хотя бы чуть-чуть целой материи от кометы, но у Яна Крамерса и его команды появился новый подход к исследованию данного материала без необходимости отправляться за ним в космос.

«Кометы несут в себе секреты рождения нашей Солнечной системы, следовательно, подобное открытие фактически преподносит нам уникальную возможность изучить реальный состав кометы», – убежден главный исследователь команды, профессор Дэвид Блок из Витватерсрандского Университета (ЮАР).

Сегодня эта перспективная исследовательская программа трансформировалась в масштабное глобальное сотрудничество с привлечением экспертов из самых разных областей науки.

Текст: Flytothesky.ru