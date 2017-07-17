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Кто вы: сканер или дайвер?
18.07.2017 16:14 — Калейдоскоп | Flytothesky
Вы любите читать, писать рассказы, чинить что-то или разрабатывать? Готовить, петь и рисовать? Устраивать вечеринки и организовывать деловые встречи? Сегодня вам хочется научиться вязать, а когда удастся освоить технику, вдруг тянет заняться балетом? При этом вы чувствуете себя как в кандитерской с огромным выбором сладостей, но знаете, что нужно выбрать только одно пирожное или торт?
Или, наоборот, вас вполне устраивает ваш яблочный штрудель? Вы счастливы, найдя дело всей своей жизни, и всё остальное вас не интересует? Одни из нас сканеры, другие — дайверы. Так кто из них вы?
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Вы любите читать, писать рассказы, чинить что-то или разрабатывать? Готовить, петь и рисовать? Устраивать вечеринки и организовывать деловые встречи? Сегодня вам...
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