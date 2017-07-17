5 различий между выбором правильных и неправильных слов в жизни

Мы, люди, обладаем удивительной способностью использовать язык. Он позволяет нам открыто и честно общаться с окружающими. Слова, которые мы произносим, несут свою силу, свою энергию и изменения. Являются ли эти изменения положительными или отрицательными во многом зависит от нашего выбора слов и того, как мы эти слова используем. Иногда наша честность может называться жестокостью.





Озвученные слова имеют значение не только для окружающих, но и для нас самих, особенно, когда мы находимся в положении власти над другими людьми. Выбор верного, точного и правильного слова может изменить чей-то курс действий, их решения и их жизнь. Как это распознать и увидеть различие между словами правильными и неправильными?

1. Мотивация

Выбор слов может означать то, какую мотивацию вы зададите человеку: верную или неверную. Верная мотивация – это дать ему понять, что он может что-то сделать, заставить его в это поверить и подтолкнуть к действиям. Неверная мотивация – это её отсутствие или же поощрение неверного выбора, осознанно или неосознанно. Неправильными словами вы направляете человека в сторону непродуктивных, а то и деструктивных действий и поступков.

2. Мировоззрение

Человеческое мировоззрение не всегда легко изменить. Однако правильный выбор слов может заставить человека пересмотреть свои взгляды и принципы, тем более если он умеет быть открытым и гибким. Произнесённые слова запросто могут сдвинуть угол видения мира к лучшему или к худшему. Одной только верно или неверно сформулированной фразой вы способны сделать пессимиста немножечко веселее, а оптимиста – чуть-чуть грустнее. Мировоззрение (и возможность влиять на него словами) – это важная составляющая способности человека принимать решения и делать выбор, который повлияет как на них, так и на окружающих.

3. Эмоции

Эмоциональное состояние столь же важно, как и умственное. Эмоции – это то, что делает нас людьми, а тот, кто находится в позитивном эмоциональном состоянии, гораздо более открыт и восприимчив, нежели тот, кто погружен в негатив. Правильное использование слов может помочь сохранить положительные эмоции или избавить от эмоций негативных. От определенных слов в свой адрес человек может раскрыться или замкнуться, иногда надолго. В конце концов, подбадривающие и поддерживающие слова способны принести больше пользы, чем «жестокая честность».

4. Внутренний диалог

Даже слова ваших внутренних диалогов с самим собой влияют на вашу жизнь. Мало того, они обладают усиливающим эффектом. Потом, когда мы взаимодействуем с людьми, мы неосознанно усиливаем то, во что уже сами верим, независимо от того, хотим мы этого или нет. Меняйте содержание ваших внутренних диалогов, чтобы направить свои мысли в более позитивное, энергичное русло. Если вы позволите себе погрязнуть в негативе, вы этим повлияете и на окружающих, а не только на себя. Измените свою внутреннюю мантру на более жизнеутверждающую и оптимистичную.

5. Самооценка

Является ли самооценка чужой или собственной, слова, которые мы ежедневно используем, тоже на неё влияют. Конечно же, они могут иметь либо положительный, либо отрицательный эффект. Например, едкое замечание от кого-то по поводу вашей работоспособности или одежды может резко ухудшить вашу самооценку и вызвать беспокойство, дискомфорт и тревожные мысли.

Когда вы выбираете неправильные слова, вы проводите другого человека через ту же боль и неуверенность, которую испытываете или испытали и вы. Измените свой язык, и вы сможете сделать людей вокруг вас радостными и улыбающимися, а не расстроенными и подавленными. Словами можно принести как много горя, так и много счастья. Поверьте, это очень заметно отразится и на вас.

Текст: Flytothesky.ru