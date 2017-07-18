Хотите разрушить отношения? Следуйте этим проверенным советам

Многие пары обрекают свои отношения на провал еще в самом начале общения. Причиной этого чаще всего становятся ошибки в построении взаимоотношений и своего позиционирования в них. О том, каких подводных камней стоит избегать, чтобы не разрушить отношения еще в момент их зарождения, будет рассказано в данной статье.





1. Вы подстраиваетесь под взгляды партнера

В попытке привлечь внимание любимого человека, люди часто меняют свои интересы и мировоззрение, чтобы они полностью соответствовали вкусам возлюбленного. В итоге это приводит к тому, что человек влюбляется не в вас, а в выдуманный идеал. Один из главных секретов счастливых отношений — это возможность оставаться собой и нравиться партнеру именно таким, даже если при этом у вас есть куча недостатков. Важно найти человека, чьи интересы будут гармонично сочетаться с вашими. Если же вы начнете притворяться еще на первых этапах общения, то лишите человека возможности узнать настоящего вас. В итоге вам придется притворяться всю жизнь или рассказать правду и, возможно, разрушить отношения.

2. Груз прошлых отношений

Еще одна популярная причина расставания молодых пар — это тень от прошлых отношений, мешающая начать строить новые. Прежде чем встречаться с новым человеком, необходимо полностью очистить свою жизнь и сознание от прошлых обид, невысказанных претензий и других вещей, относящихся к вашему бывшему партнеру. Новые отношения должны возникать из-за взаимной симпатии, общих интересов и взглядов на жизнь, а не рассматриваться в качестве возможности справиться с прошлыми обидами или отомстить бывшему.

3. Вы пытаетесь изменить человека и создать из него идеального партнера

Некоторые люди не хотят тратить время на поиски идеальной второй половинки, поэтому пытаются создать ее самостоятельно, пробуя изменить тех, к кому испытывают хотя бы немного симпатии. Обычно на первых этапах построения отношений люди узнают друг друга и пытаются понять, превратится ли это общение в нечто большее. Однако появляется все больше тех, кто находит какого-нибудь неудачника и надеется, что благотворное влияние поможет ему добиться успеха и превратиться в пример для подражания. Излишняя опека о любимом человеке — это черта, которая также не относится к здоровым отношениям. Воспринимайте партнера таким, какой он есть, со всеми его недостатками и убеждениями. Не навязывайте выбранную вами модель поведения, иначе это просто не ваш человек, и вам лучше вовремя расстаться, чтобы избежать серьезных проблем в будущем.

4. Вы не рассказываете о своих потребностях и не замечаете желания партнера

Счастливые отношения невозможно представить без таких важных компонентов, как честность и открытость. Поэтому необходимо придерживаться этих принципов с самых первых этапов построения отношений. Но открытость не должна быть излишней. Подробный рассказ обо всех ваших проблемах, страхах и неприятном прошлом опыте на первом же свидании только напугает человека и отобьет у него желание к продолжению общения. Такая чрезмерная откровенность — еще одна часто допускаемая ошибка. Для партнера это лишь послужит сигналом того, что вы ищите не вторую половинку, разделяющую ваши интересы, а человека, который сможет разобраться со всеми вашими проблемами.

Также в начале отношений не стоит заводить разговоры о свадьбе или именах для ваших будущих детей. Эта ошибка особенно характерна для девушек, стремящихся сразу же заявить о своих намерениях. Но такой напор обычно не приводит ни к чему хорошему. Честность и открытость должны проявляться в выражении ваших чувств, а также внимательном отношении к эмоциям, испытываемым вашим партнером.

Если во время первого свидания вы увидели в человеке черты или привычки, отталкивающие вас, тогда не бойтесь прямо сказать ему об этом. Идеальные отношения — это поиск компромиссов, конструктивное общение и создание атмосферы, в которой оба чувствуют себя максимально уютно. Очень часто именно недосказанность становится причиной разрушения отношений и разводов.

Не подстраивайтесь под интересы другого человека, оставайтесь индивидуальностью со всеми вашими прекрасными и уникальными талантами. Частью вашей жизни непременно станет человек, испытывающий к вам сильные и искренние чувства, несмотря на все ваши слабости и недостатки, потому что именно они делают вас настоящим.

Текст: Flytothesky.ru