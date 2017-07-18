Эту плюшевую собаку постоянно принимают за мягкую игрушку

Чаудер – 3-летний чау-чау, живущий на Филиппинах, который сводит с ума интернет-аудиторию и не без причины.

Uh oh… so I think I need a new ball…… anybody wanna play? A post shared by Chowder (@chowderthebeardog) on Jul 7, 2017 at 6:41am PDT

Во-первых, он неотразим; а во-вторых, люди принимают этого плюшевого пёсика за самую настоящую мягкую игрушку. Владельцы Чаудера даже говорят, что на улицах его иногда путают с медвежонком.





«Когда люди видят его в городе, то очень живо реагируют и говорят, что он похож на медведя, – признаются хозяева неотразимого чау-чау. – А он получает удовольствие от внимания и поклонников». У Чаудера очень густой мех, который нужно чистить и расчесывать ежедневно, чтобы он выглядел пушистым, потому каждую неделю он принимает ванну, а раз в месяц обязательно посещает грумера.