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Эту плюшевую собаку постоянно принимают за мягкую игрушку

18.07.2017 22:31 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Чаудер – 3-летний чау-чау, живущий на Филиппинах, который сводит с ума интернет-аудиторию и не без причины.

Uh oh… so I think I need a new ball…… anybody wanna play?

A post shared by Chowder (@chowderthebeardog) on

Во-первых, он неотразим; а во-вторых, люди принимают этого плюшевого пёсика за самую настоящую мягкую игрушку. Владельцы Чаудера даже говорят, что на улицах его иногда путают с медвежонком.

Эту плюшевую собаку постоянно принимают за мягкую игрушку

«Когда люди видят его в городе, то очень живо реагируют и говорят, что он похож на медведя, – признаются хозяева неотразимого чау-чау. – А он получает удовольствие от внимания и поклонников». У Чаудера очень густой мех, который нужно чистить и расчесывать ежедневно, чтобы он выглядел пушистым, потому каждую неделю он принимает ванну, а раз в месяц обязательно посещает грумера.

 
Ссылка на источник 24
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Чаудер – 3-летний чау-чау, живущий на Филиппинах, который сводит с ума интернет-аудиторию и не без причины. Uh oh… so I think I need a new ball…… anybody wanna play? A post shared by Chowder...

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