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Эту плюшевую собаку постоянно принимают за мягкую игрушку
18.07.2017 22:31 — Калейдоскоп | Flytothesky
Во-первых, он неотразим; а во-вторых, люди принимают этого плюшевого пёсика за самую настоящую мягкую игрушку. Владельцы Чаудера даже говорят, что на улицах его иногда путают с медвежонком.
«Когда люди видят его в городе, то очень живо реагируют и говорят, что он похож на медведя, – признаются хозяева неотразимого чау-чау. – А он получает удовольствие от внимания и поклонников». У Чаудера очень густой мех, который нужно чистить и расчесывать ежедневно, чтобы он выглядел пушистым, потому каждую неделю он принимает ванну, а раз в месяц обязательно посещает грумера.
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