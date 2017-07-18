10 важных сигналов о том, что ваше тело взывает о помощи

Дело в том, что наши тела невероятно умны. Один из способов такого «телесного» интеллекта проявляется в том, как организм реагирует на внутренние раздражители. Несмотря на миллионы процессов, происходящих внутри нас, у нас есть неотъемлемая способность «чувствовать», когда что-то не так. А вот насколько хорошо мы обращаем внимание на подобные ощущения? Некоторые люди отлично улавливают такие сигналы, а другие могут относиться с пренебрежением. Можно уверенно сказать, что человеческое здоровье стало более дорогостоящим из-за нашего нежелания или неспособности понять попытку тела пообщаться с нами. Давайте поговорим о том, как тело может нам сигнализировать, взывая о помощи, и почему это так важно?





1. Постоянно сухая кожа

Сухая кожа причиняет дискомфорт и раздражает. Это наш самый масштабный по площади орган, и он «возмущается», если мы не потребляем достаточно витаминов – особенно витамина Е. Чтобы облегчить этот симптом, попробуйте добавить в свой рацион больше рыбы, орехов и здоровых масел.

2. Ломкость волос и ногтей

Как и сухая кожа, ломкие волосы или ногти обычно указывают на дефицит питательных веществ и витаминов. Низкий уровень кальция и витамина B может привести к образованию трещин и пересыханию. Вам помогут цельные зерна, молоко, бобовые и картофель.

3. Тяга к соленым продуктам

У большинства минералов соленый состав. Поэтому, когда организм жаждет соленых продуктов (например, картофельных чипсов, арахиса, сушеного мяса), это часто свидетельствует о необходимости дополнительных минеральных добавок. Кроме того, тяга к соленому указывает на наличие воспаления или инфекции.

4. Тяга к сладким продуктам

Желание съесть что-то сладенькое говорит о неправильном рационе питания. Попробуйте противостоять этой тяге с помощью большого количества воды, свежей зелени и более экологически чистых продуктов.

5. Тяга к сырым продуктам

Это сигнал о дисбалансе в желудочно-кишечном тракте или пищеварительной системе. Причина: сырые продукты облегчают дискомфортные ощущения. Заполните свой рацион свежими листовыми овощами и фруктами.

6. Тяга к морепродуктам

Здесь проблема может быть двойной: недостаток питательных веществ или минералов (скорее всего, нехватка белка) и дефицит йода. Морепродукты – это вполне здоровое и качественное питание, но их все же стоить разнообразить свежим постным мясом и птицей.

7. Псориаз

Кожа может подавать бедственные сигналы с помощью шелушения или более серьезного состояния – псориаза. Его следы на руках или локтях свидетельствуют о нехватке минералов и витаминов, преимущественно A и C. Налегайте на абрикосы, морковь или апельсины.

8. Спазмы, плохой сон или бессонница

Из всех симптомов эти три являются наиболее неприятными. Магний – известный ингибитор активности нейронов, а калий – важное питательное вещество для здоровья мозга, сердца и мышц, могут облегчить многие из этих недугов. Не забывайте про листовые овощи, миндаль, орехи, абрикосы, сливы и бананы.

9. Кровотечение из полости рта или десен

Именно так проявляется недостаток витамина С. Вам поможет правильный уход за полостью рта, плюс усиленное потребление витамина С: фрукты (особенно апельсины), овощи и чеснок.

10. Тяга к кислым продуктам и напиткам

Гормональные изменения (например, у беременных женщин) могут привести к повышенной тяге к более кислой пище или напиткам. Кроме того, ингредиенты, содержащиеся в кислой пище, стимулируют работу печени и желчного пузыря, что уже указывает на возможную проблему. Чтобы привести себя в норму, ешьте побольше клюквы (клюквенный сок), лимонов или лаймов.

Текст: Flytothesky.ru