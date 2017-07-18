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Этот цветовой тест определит, какой город подойдёт вам для отдыха
19.07.2017 14:15 — Калейдоскоп | Flytothesky
Вы любите путешествовать? А как вы выбираете место, куда хотите поехать? Наверняка, если вы не любите холод, то не отправитесь на Северный полюс или в Антарктиду, а предпочтёте море и горячий песок.
Наш тест укажет на подходящие вам европейские страны и города, ориентируясь по цветам. В этих городах можно увидеть гораздо больше, чем в столицах. Цвета, которые больше всего нравятся на следующих фотографиях, помогут спланировать вам незабываемый отдых.
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Вы любите путешествовать? А как вы выбираете место, куда хотите поехать? Наверняка, если вы не любите холод, то не отправитесь на Северный полюс или в Антарктиду, а...
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