9 предупреждающих сигналов о том, то вы попали в дурную компанию

Ваши жизненные результаты значительно связаны и с тем, кого вы выбираете себе в окружение. Вы решаете, кому входить в вашу жизнь, и вы решаете, кому в ней остаться. В конечном счете, идеально было бы быть в окружении людей, делающих вас лучше. А если такого не происходит? Тогда обратите внимание на предупреждающие сигналы, что ваша компания вам не подходит.





1. У них на вас есть время, когда это выгодно и удобно им

Отношения без постоянного общения и взаимодействия сходят на нет, особенно когда в них отсутствуют какие-либо обязательства. Не тратьте собственное время на тех, кому нужны вы лишь периодически. Люди, искренне заботящиеся о вас, с радостью будут рядом в любое время. Не просите никогда чьего-либо внимания и помните о своей ценности как личности.

2. Они постоянно вытаскивают на свет божий ваше прошлое

Некоторые люди не желают понимать, что вы ошибались в прошлом, учились на ошибках и шли дальше. Возможно, они не в силах принять и переварить тот факт, что вы развиваетесь и растете, и потому они стараются задействовать ваше прошлое, дабы остановить вас. Возвращение вчерашнего – это пустая трата энергии и не имеет никакого смысла для создания лучшего сегодняшнего дня. Когда кто-то безостановочно судит вас по вашему прошлому, оставьте его тоже в прошлом.

3. Вы ощущаете себя в клетке

Позитивные отношения открывают окна и двери и создают массу пространства и чистого воздуха. Вы можете уйти и прийти, когда вам хочется, но вы предпочитаете остаться, поскольку вам там комфортно. А если вам комфортно, все распахнутые окна и двери в мире никак не дадут вам уйти. А если кто-то плотно перекрыл все выходы, чтобы заманить вас и удержать, пришло время найти силу, чтобы силой выбить эти двери и распахнуть все окна.

4. Они дискредитируют ваши мечты и стремления

Когда вы разрешаете людям влиять на ваши мечты, вы разрешаете им вас удерживать. То, чего вы можете добиться, зависит не от других людей и их мнения, а только от вашего решения, что делать с вашей энергией и временем. А люди, особенно нежелательные в вашем пространстве, всегда будут стараться дискредитировать ваши желания и стремления. Ваши достижения – это ваша заслуга. Поэтому не беспокойтесь о мнениях остальных.

5. Они вам лгут, причем постоянно

Любовь – действие активное. Это не просто чувство романтики и страсти между партнерами, это еще и поведение внутри семьи и круга друзей. Если вам постоянно лгут, то это банальное неуважение к вам. Когда вы продолжаете удерживать возле себя лжеца и даете ему бесчисленные шансы на доверие, у вас с этим человеком много общего – оба вы лжете! Те, кто говорят вам исключительно гадости или то, что вы ждете услышать от них, делают это ради своей выгоды, а не из любви к вам.

6. Их негатив воздействует гнетуще и отталкивающе

Негативные люди ведут себя мрачно по отношению ко всем, с кем общаются. Их токсичные слова и действия – это проекция их личной реальности, их личных внутренних проблем. Если они задевают и обижают вас напрямую – это никак к вам не относится. Просто дистанцируйтесь от токсичных личностей. Это не означает, что вы ненавидите их, это значит, что в вас еще осталось уважение к себе.

7. Они безмерно завидуют вам

Немного легкой зависти в человеческом характере – это не смертельно, но если кто-то люто завидует вам и вашему положению и состоянию, скорее всего, он искренне хочет это у вас отнять. Завистник не озвучит вам, насколько вы хороши, он скажет вам, насколько плохо относятся к вам окружающие. Завистников уже не исправить. Никакого количества добра, любви и заботы с вашей стороны не будет достаточно никогда, чтобы они почувствовали себя счастливее.

8. Они жаждут, чтобы вы стали неприязненным человеком, осуждающим других

Все коллективные суждения об иных людях ошибочны – их создают только субъективные лицемеры. Начнете судить людей по цвету кожи, весу и внешнему виду, и вы упустите их, как личностей – а они могут оказаться прекрасными друзьями. Те, кто стимулируют и подталкивают вас ненавидеть или осуждать окружающих, – это абсолютно дурная компания, с которой нужно покончить.

9. Они жаждут видеть вас кем-то другим, но не собой

Выбирайте людей, которые видят и принимают вас настоящим, а не таким, каким они хотят думать. Если кто-то жаждет, чтобы вы стали не собой, уходите немедленно, иначе вы рискуете разрушить и разобрать по частям свою собственную личность. Гораздо легче заполнить внутреннее пустое пространство, где был раньше якобы друг, чем заполнять внутри себя пустое пространство, где раньше были вы.

Текст: Flytothesky.ru