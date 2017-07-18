10 болезненных истин, которые мы предпочитаем не видеть

Вы можете игнорировать истину, но от этого она не перестает существовать. Десять нижеперечисленных истин как раз из этого разряда – знакомые и давно пройденные уроки, которые мы предпочитаем не вспоминать и не задумываться.





1. Жизнь чертовски коротка

Мы отлично это понимаем, но продолжаем бесконечно удивляться смерти. Жить нужно сегодня! Смерть не стоит игнорировать, но и бояться её нет смысла. Бояться нужно бездарно прожитой жизни, в которой мы не решались действовать. Смерть – это просто итог, а самое страшное – это когда вы становитесь внутренне мертвы еще при жизни.

2. Вы всегда будете жить жизнью, созданной вашими же руками

На вас можно влиять, но решения принимаете только вы. Идеальный вариант – это когда выбранный вами пути соответствует вашим устремлениям и не противоречит голосу вашей интуиции. Путь, кстати, можно менять или по ходу движения прокладывать новый. Лучше стоять у подножия лестницы и хотеть на неё взобраться, чем сидеть на вершине, которая вам безразлична. Ваша жизнь полностью соткана из ваших многочисленных выборов.

3. Занятость не тождественна продуктивности

Безумные рабочие графики есть почти у всех, но очень немногие заняты действительно по делу. Мы попросту не понимаем, как эффективно расставлять приоритеты и разумно распределять свои ресурсы. Занятость – это сплошная иллюзия. А вечно занятые и спешащие люди похожи на хомячков, бегущих внутри колеса.

4. Провал почти всегда предшествует успеху

Многие ошибки неизбежны, но проблема не в них. Проблема в том, если вы не извлекаете из ошибок уроки. Когда вы чрезмерно опасаетесь возможной неудачи, вы не в состоянии идти навстречу успеху. Каждый успех состоит из тысячи упорных попыток, далеко не всегда удачных, но нам об этих попытках естественно никто не рассказывает.

5. Делать и думать – это не одно и то же

Успеху несвойственно кого-то разыскивать, а действия порой стоят тысячи слов и разглагольствований. Теория без действий бессмысленна и бесполезна. Успех приходит к тем, кто вкалывает над осязаемыми целями. И помните, решив чего-то ждать, но не действовать, вы рискуете безрезультатно и впустую провести всю свою жизнь.

6. Чтобы простить, необязательно услышать извинения

Вы станете намного свободнее, если научитесь отпускать и прощать без ожидания формальных извинений. Испытывайте благодарность за любой опыт – плохой или хороший. Недовольство и обиды вчерашнего дня – это бесполезная трата счастья сегодняшнего. Прощая кого-то, вы отпускаете уже случившееся и принимаете свое нынешнее «я». Избавьтесь от бремени ощущения себя вечно обиженной жертвой.

7. С некоторыми людьми вам абсолютно не по пути

Будьте смелыми, чтобы избавиться от тех, кто вам просто не подходит, с кем вам совсем не по пути, и кто камнем тянет вас ко дну. Не будьте с теми, кто мешает или препятствует вам расправить крылья. Если вы испытываете дискомфорт и ощущаете явную неуверенность, задумайтесь. Если вам не дают быть самим собой, рвите все связи. Когда вы после общения испытываете эмоциональное истощение, слушайте свою интуицию и немедленно уходите.

8. Люди не обязаны любить вас, а вот вы любить себя должны

Старайтесь быть хорошим и приязненным человеком для других, но что гораздо важнее – быть лучшим человеком для самого себя. Любить себя – условие обязательное. Только так вы сможете заявить о себе этому миру. Всегда знайте и понимайте свою ценность! А что думают окружающие – уже неважно.

9. Ваше материальное имущество не тождественно вашей личности

Вещи – это просто вещи, никак не влияющие на вашу личность. В нашем социуме, чрезвычайно ориентированном на потребительство, – это особенно имеет смысл. Заполните свою жизнь значимыми событиями, а не вещами. «Получите диплом, выбейте хорошую должность и зарплату, приобретите авто, приобретите жилье и не останавливайтесь приобретать-приобретать-приобретать». В результате когда-нибудь вы откроете глаза и осознаете, как вас обманули. Вы приобретали то, что вам не нужно, чтобы впечатлить тех, кто вам безразличен.

10. Все стремительно меняется

Примите перемены как данность. То, чем вы владеете сегодня, завтра может испариться. Все меняется, зачастую спонтанно и непредсказуемо. Приходят и уходят люди, возникают и исчезают обстоятельства. Жизнь не делает остановок ни для кого. В считанные секунды стабильность превращается в хаос, а любая – плохая или хорошая – ситуация всегда заканчивается. Изменения – это то, что происходит постоянно.

Текст: Flytothesky.ru