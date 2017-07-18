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Знаменитости постят свои фотографии без макияжа и выглядят на них обычными людьми

19.07.2017 16:05 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Эти люди «живут» в кино, музыкальных клипах или на обложках журналов, и без макияжа встретить их довольно затруднительно. Но даже знаменитости устают от своей звездности и бывают обычными людьми. Вы даже можете не обратить внимания на них в кафе, магазине или на улице. Оказывается, они тоже простые смертные!

Посмотрите на них в жизни. Кто выглядит лучше без макияжа?

1. Леди Гага

Знаменитости постят свои фотографии без макияжа и выглядят на них обычными людьми

2. Лив Тайлер

Знаменитости постят свои фотографии без макияжа и выглядят на них обычными людьми

3. Камерон Диаз

Знаменитости постят свои фотографии без макияжа и выглядят на них обычными людьми

4. Дженнифер Анистон

Знаменитости постят свои фотографии без макияжа и выглядят на них обычными людьми

5. Зоуи Дешанель

Знаменитости постят свои фотографии без макияжа и выглядят на них обычными людьми

6. Эмма Стоун

Знаменитости постят свои фотографии без макияжа и выглядят на них обычными людьми

7. Шакира

Знаменитости постят свои фотографии без макияжа и выглядят на них обычными людьми

8. София Вергара

Знаменитости постят свои фотографии без макияжа и выглядят на них обычными людьми

9. Софи Тернер

Знаменитости постят свои фотографии без макияжа и выглядят на них обычными людьми

10. Блейк Лайвли

Знаменитости постят свои фотографии без макияжа и выглядят на них обычными людьми

Текст: Flytothesky.ruЗнаменитости постят свои фотографии без макияжа и выглядят на них обычными людьми

 
 
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Эти люди «живут» в кино, музыкальных клипах или на обложках журналов, и без макияжа встретить их довольно затруднительно. Но даже знаменитости устают от своей...

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