Знаменитости постят свои фотографии без макияжа и выглядят на них обычными людьми

Эти люди «живут» в кино, музыкальных клипах или на обложках журналов, и без макияжа встретить их довольно затруднительно. Но даже знаменитости устают от своей звездности и бывают обычными людьми. Вы даже можете не обратить внимания на них в кафе, магазине или на улице. Оказывается, они тоже простые смертные!

Посмотрите на них в жизни. Кто выглядит лучше без макияжа?

1. Леди Гага





2. Лив Тайлер





3. Камерон Диаз





4. Дженнифер Анистон





5. Зоуи Дешанель





6. Эмма Стоун





7. Шакира





8. София Вергара





9. Софи Тернер





10. Блейк Лайвли





Текст: Flytothesky.ru