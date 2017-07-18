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Женщина получила письмо от незнакомца, который украл у неё деньги пять лет назад

19.07.2017 16:01 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Женщина была шокирована, получив анонимное письмо, в котором были деньги и «пояснительная записка».

Пользовательница Reddit под ником stehigs321 решила удивить читателей и поделилась фотографией письма и приложенных к нему денег. Оказывается, какой-то мужчина несколько лет назад украл у неё кошелек и теперь спустя время написал её с извинениями.

Вор признается, что похитил её кошелек, чтобы купить наркотики…

Женщина получила письмо от незнакомца, который украл у неё деньги пять лет назад

В письме говорится следующее:

«Уважаемая […],

Пять с половиной лет назад я сделал дурную вещь по отношению к вам, я украл ваш кошелек из сумочки. Тогда я был наркоманом, который был в постоянном поиске денег, и мне было все равно у кого их украсть, чтобы раздобыть очередную дозу. Я не был знаком с вами, я просто вас обокрал. Я взял вашу карту Best Buy и всю наличность из кошелька, а сам кошелек выбросил в урну возле магазина.

После этого я лег в медицинское учреждение и вылечился. Вот уже четыре года, как я стал нормальным человеком. Совсем недавно я нашел вашу карту Best Buy среди своих старых вещей, прочитал ваше имя и выяснил, где вы работаете и как вас найти. И это мое признание.

Мне сложно представить себе, как вы расстроились из-за моего поступка, не говоря уже о том, как много вам пришлось потратить времени и сил на восстановление всех ваших вещей. Мой поступок непростителен, но я хотел бы вернуть вам эту сумму денег.

Больше я никогда не буду причинять вреда людям и предпочитаю продолжать вести честную и достойную жизнь.

Вам я желаю только счастья, благополучия и хорошего здоровья».

Скорее всего, эта женщина в жизни не ожидала получить такое письмо, не говоря уже о деньгах от вора, который украл ее кошелек, но она была действительно приятно удивлена. Хотя такие ситуации крайне редки, тем не менее, это отличное напоминание о том, что никогда не поздно прощать и никогда не поздно исправляться.Женщина получила письмо от незнакомца, который украл у неё деньги пять лет назад

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Женщина была шокирована, получив анонимное письмо, в котором были деньги и «пояснительная записка». Пользовательница Reddit под ником stehigs321 решила удивить читателей...

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