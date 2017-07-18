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Люди «делают» кошек с крошечными мордочками… Как вам: симпатичные они или страшные?

19.07.2017 15:35 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Кошки часто становятся объектами Фотошопа, но это уже новый тренд. Люди делают фото своих питомцев, а потом уменьшают им мордочки. Как вам: симпатично это или все же жутковато?

Интересно, что движет людьми, когда они так креативно относятся к фото кошек и котов? Любопытство, скука, жажда развлечения? Просто взгляните на эти фантазии котовладельцев.

Люди «делают» кошек с крошечными мордочками… Как вам: симпатичные они или страшные?

Люди «делают» кошек с крошечными мордочками… Как вам: симпатичные они или страшные?

Люди «делают» кошек с крошечными мордочками… Как вам: симпатичные они или страшные?

Люди «делают» кошек с крошечными мордочками… Как вам: симпатичные они или страшные?

Люди «делают» кошек с крошечными мордочками… Как вам: симпатичные они или страшные?

Люди «делают» кошек с крошечными мордочками… Как вам: симпатичные они или страшные?

Люди «делают» кошек с крошечными мордочками… Как вам: симпатичные они или страшные?

Люди «делают» кошек с крошечными мордочками… Как вам: симпатичные они или страшные?

Текст: Flytothesky.ruЛюди «делают» кошек с крошечными мордочками… Как вам: симпатичные они или страшные?

 
 
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Кошки часто становятся объектами Фотошопа, но это уже новый тренд. Люди делают фото своих питомцев, а потом уменьшают им мордочки. Как вам: симпатично это или все же...

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