Люди «делают» кошек с крошечными мордочками… Как вам: симпатичные они или страшные?

Кошки часто становятся объектами Фотошопа, но это уже новый тренд. Люди делают фото своих питомцев, а потом уменьшают им мордочки. Как вам: симпатично это или все же жутковато?

Интересно, что движет людьми, когда они так креативно относятся к фото кошек и котов? Любопытство, скука, жажда развлечения? Просто взгляните на эти фантазии котовладельцев.

































Текст: Flytothesky.ru