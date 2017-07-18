Только 1 человек из 10 может решить эту цифровую головоломку за минуту

На первый взгляд, эта цифровая головоломка может показаться вам слишком простой. Но не спешите с выводами. Решить это математическую задачку действительно легко, но самое главное условие — вам нужно сделать это всего за одну минуту. Внимательно всмотритесь в условие, и ответ будет очевиден.

Что ж, время пошло!



