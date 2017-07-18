Как оставить о себе незабываемое первое впечатление

Когда мы встречаем незнакомого нам человека, то на составление о нем первого впечатления у нас уходит всего около пяти секунд. Причем это первое впечатление затем довольно сложно изменить, на это могут уйти часы, а иногда и дни. Поэтому так важно при знакомстве с людьми презентовать себя с наиболее выигрышной стороны. В некоторых университетах и бизнес-школах разработаны целые курсы, посвященные созданию правильного первого впечатления, начиная от грамотного выбора одежды и заканчивая мимикой и жестами. Ниже вы найдете список рекомендаций, которые позволят вам производить незабываемое первое впечатление при знакомстве с новыми людьми, вызывать у них искреннюю симпатию.





1. Улыбайтесь

Обычная улыбка — это весьма действенный инструмент в борьбе за хорошее первое впечатление. Ведь как можно устоять перед искренне улыбающимся человеком? Причем улыбаться стоит не только в тот момент, когда вы стоите напротив незнакомого человека, но и при входе в здание или помещение с новыми людьми. Когда ваше лицо не выражает никаких эмоций или на нем застыла «стервозная маска», то это сразу же заставляет вашего собеседника насторожиться и приготовиться к худшему, что явно не сделает общение более продуктивным. А вот улыбка располагает к позитивному диалогу, при котором обе стороны чувствуют себя максимально комфортно.

2. Всегда приходите вовремя

Сегодня никого не удивишь опозданием даже на самую важную встречу. В мире, где жизнью управляют загруженные графики и слишком плотные расписания, пунктуальность — это качество, которое сразу же подарит вам симпатии окружающих и их уважение. Многие специально не торопятся на встречу, рассчитывая, что таким образом показывают свою значимость, заставляя людей проводить время в томительном ожидании. Однако подобные рассуждения ошибочны. Из-за вашего опоздания люди теряют драгоценное время, а вы становитесь для них человеком, не заслуживающим уважительного отношения.

3. Уделяйте время исключительно вашему собеседнику

Современные тенденции в развитии общества заставляют вносить в правила этикета определенные поправки. Например, одним из таких дополнений является отказ на время встречи от различных гаджетов и всевозможных электронных устройств. Поэтому если вы хотите произвести хорошее впечатление на человека, отложите подальше свой телефон, чтобы он не отвлекал вас от диалога. Подобным жестом вы показываете, что готовы полностью посвятить свое время знакомству и разговору. Еще один прием, который поможет расположить собеседника, — задайте ему хотя бы несколько вопросов по теме, чтобы продемонстрировать свою заинтересованность.

4. Следите за языком тела

Первое впечатление лишь на треть зависит от того, что вы говорите. Остальная же часть определяется вашими жестами, мимикой и расположением тела. Своей позой и взглядом необходимо продемонстрировать, что вы надежный человек, и вам можно доверять. Чтобы произвести подобное впечатление, не бойтесь смотреть собеседнику прямо в глаза, следите за своими движениями и старайтесь совершать их плавно, при этом демонстрируйте свою вовлеченность в разговор небольшими кивками.

5. Задействуйте воображение

Наверняка вы слышали высказывания о материальности наших мыслей и силе воображения. Попробуйте применить их на практике. Прежде чем отправиться на встречу с новым человеком, подойти на улице к незнакомцу или произнести речь со сцены, представьте, как именно в их глазах вы хотите выглядеть. В качестве вдохновения можете использовать образ любимой актрисы или человека, чья манера общаться и презентовать себя вам нравится. Такое упражнение помогает настроиться и набраться уверенности перед разговором с незнакомым человеком.

6. Ваше тело должно быть похоже на струну

Статус и власть обычно ассоциируются с чем-то высоким и свободным. Попробуйте продемонстрировать это с помощью языка собственного тела. Во время знакомства держите спину ровно, плечи расправленными, а голову прямо. Такое положение покажет вашему собеседнику, что вы уверены в своих силах и являетесь профессионалом своего дела.

7. Наклонитесь в сторону собеседника

Если вы расположились за столом, тогда стоит немного наклонить тело в сторону собеседника. Такой жест располагает к доверию и демонстрирует заинтересованность в теме обсуждения. Однако наклон не должен быть слишком сильным, иначе вы рискуете вторгнуться в личное пространство человека и заставить его испытывать дискомфорт.

Если вы хотите оставлять после себя самое хорошее первое впечатление, тогда в вашем арсенале обязательно должны появиться инструменты, описанные выше. Они помогут вам находить общий язык не только в деловых кругах, но и в рамках личной жизни.

Текст: Flytothesky.ru