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Вирусная математическая задачка с двумя решениями заставила спорить интернет-аудиторию
19.07.2017 17:27 — Калейдоскоп | Flytothesky
Уверены ли вы в своих математических способностях? Если да, попробуйте решить эту задачку, над которой бьются пользователи Facebook. У неё есть два возможных решения.
Создатель математической загадки
Справитесь? Решение смотрите ниже.
Разгадка:
Решение 1. Сложите первую строку, затем суммируйте сумму с суммами последующих строк.
Давайте сделаем это вместе.
Первая строка: 1 + 4 = 5
Вторая строка: 2 + 5 = 7. Итак, добавьте первую сумму предыдущей строки, например, 5 + 7 = 12
Третья строка: 3 + 6 = 9, поэтому добавьте 9 + 12 = 21.
Ответ: 8 + 11 = 19, поэтому добавьте 19 + 21 = 40.
40 – общепринятый и правильный ответ. Однако он не единственный.
Решение 2. Вместо того, чтобы просто складывать, во втором решении умножайте вторую цифру каждой строки на первую цифру.
Первая строка: 1 + (4 x 1) = 5
Вторая строка: 2 + (5 x 2) = 12
Третья строка: 3 + (6 x 3) = 21
Ответ: 8 + (11 х 8) = 96
Итак, два ответа: 40 или 96
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Уверены ли вы в своих математических способностях? Если да, попробуйте решить эту задачку, над которой бьются пользователи Facebook. У неё есть два возможных решения....
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