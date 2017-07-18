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Вирусная математическая задачка с двумя решениями заставила спорить интернет-аудиторию

19.07.2017 17:27 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Уверены ли вы в своих математических способностях? Если да, попробуйте решить эту задачку, над которой бьются пользователи Facebook. У неё есть два возможных решения.

Создатель математической загадки отмечает, что это не простое уравнение, оно требует определенного творческого мышления. «Прежде всего подойдите к ней нестандартно! Эта математическая загадка не так проста, – пишет он. – Несмотря на то, что у задач обычно один правильный ответ, здесь их целых два – и оба они правильные».

Вирусная математическая задачка с двумя решениями заставила спорить интернет-аудиторию

Справитесь? Решение смотрите ниже.

 

Разгадка:

Вирусная математическая задачка с двумя решениями заставила спорить интернет-аудиторию

Решение 1. Сложите первую строку, затем суммируйте сумму с суммами последующих строк.

Давайте сделаем это вместе.

Первая строка: 1 + 4 = 5

Вторая строка: 2 + 5 = 7. Итак, добавьте первую сумму предыдущей строки, например, 5 + 7 = 12

Третья строка: 3 + 6 = 9, поэтому добавьте 9 + 12 = 21.

Ответ: 8 + 11 = 19, поэтому добавьте 19 + 21 = 40.

40 – общепринятый и правильный ответ. Однако он не единственный.

Решение 2. Вместо того, чтобы просто складывать, во втором решении умножайте вторую цифру каждой строки на первую цифру.

Первая строка: 1 + (4 x 1) = 5

Вторая строка: 2 + (5 x 2) = 12

Третья строка: 3 + (6 x 3) = 21

Ответ: 8 + (11 х 8) = 96

Итак, два ответа: 40 или 96

 
 
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Уверены ли вы в своих математических способностях? Если да, попробуйте решить эту задачку, над которой бьются пользователи Facebook. У неё есть два возможных решения....

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