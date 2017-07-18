Супруги, пропавшие без вести в 1942 году, найдены в тающем швейцарском леднике

Однажды в 1942 году Франсин и Марселин Дюмулен вышли из своего домика в горах и отправились доить коров. Больше домой они не вернулись, и их семеро детей остались сиротами.





75 лет спустя, во время таяния ледника на швейцарском горнолыжном курорте было обнаружено два хорошо сохранившихся тела. Власти подозревают, что нашли давно пропавших супругов Дюмулен. Скорее всего, они провалились в какую-то расщелину.

«Тела находились рядом, – говорит Бернард Чаннен, директор курорта Les Diablerets. – Это были женщина и мужчина, на них была одежда времен Второй мировой».





Возле останков обнаружены рюкзаки, оловянные миски, ботинки и стеклянная бутылка.

Хотя впереди еще будут тесты ДНК, дочь супругов Дюмулен сказала, что теперь у неё наступило «глубокое чувство покоя». Марселин Удри-Дюмулен сейчас 79 лет, и она никогда не переставала искать своего отца, 40-летнего сапожника Марселина, и свою мать, 37-летнюю учительницу Франсин.

Она и ее братья и сестры были разлучены и попали в разные семьи после исчезновения их родителей. К сожалению, прошедшие десятилетия прервали их связь между собой.





«Через какое-то время нас, детей, забрали в разные семьи, – рассказывает Марселин Удри-Дюмулен о своих братьях и сестрах. – И хотя жили мы все в одном регионе, со временем стали друг другу чужими».

Хотя это, несомненно, печальная история, Марселин не будет надевать траурную одежду на предстоящих похоронах: «Мне кажется, что самым уместным тут будет белый цвет. Он олицетворяет надежду, а её я не теряла ни единого дня».

И хотя тающий ледник действительно дал надежду семье Дюмулен, для всех остальных он несет опасность.

В результате глобального потепления ледники продолжают таять, а горы медленно оползать. Массивные паводки, лавины и обрушения пород стали обычным явлением для швейцарских городов, которые плотно разбросаны по стране. А швейцарские горы «прогрелись» гораздо быстрее, чем горы в большинстве регионов мира.

Текст: Flytothesky.ru