Учебное заведение попросило 100 художников граффити немного оживить его здание, а результат получился лучше любого капитального ремонта

Обычно интерьеры учебных заведений выглядят нейтральными и даже скучными, выкрашенными в однообразные цвета и без каких-либо «цепляющих глаз» дизайнерских штучек. Однако целая сотня художников граффити превратили грустные стены одного парижского общежития в изумительный праздник творчества и искусства.

Команда творцов потратила три недели, разрисовывая интерьер студенческого жилья в университетском городке в Париже. Художники были приглашены к этой деятельности в рамках городского фестиваля Rehab 2, который проходил с 16 июня по 16 июля. Они получили полную свободу действий и разрешение на беспрепятственный полет фантазии. А после их творения были показаны широкой публике. К сожалению, выставка будет демонстрироваться только ограниченный период, потому что картины вскоре будут закрашены во время официального капитального ремонта общежития, но, к счастью, фотографы зафиксировали этот проект, чтобы креативные усилия не пропали даром.

Вот так это выглядит сейчас!

































Текст: Flytothesky.ru