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Учебное заведение попросило 100 художников граффити немного оживить его здание, а результат получился лучше любого капитального ремонта
19.07.2017 16:17 — Калейдоскоп | Flytothesky
Обычно интерьеры учебных заведений
Команда творцов потратила три недели, разрисовывая интерьер студенческого жилья в университетском городке в Париже. Художники были приглашены к этой деятельности в рамках городского фестиваля Rehab 2, который проходил с 16 июня по 16 июля. Они получили полную свободу действий и разрешение на беспрепятственный полет фантазии. А после их творения были показаны широкой публике. К сожалению, выставка будет демонстрироваться только ограниченный период, потому что картины вскоре будут закрашены во время официального капитального ремонта общежития, но, к счастью, фотографы зафиксировали этот проект, чтобы креативные усилия не пропали даром.
Вот так это выглядит сейчас!
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Учебное заведение попросило 100 художников граффити немного оживить его здание, а результат получился лучше любого капитального ремонта
Обычно интерьеры учебных заведений выглядят нейтральными и даже скучными, выкрашенными в однообразные цвета и без каких-либо «цепляющих глаз» дизайнерских...
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