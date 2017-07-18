В России приняли закон о курортном сборе

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Закон "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" был принят в среду на пленарном заседании Государственной думы РФ.

Согласно документу, в указанных регионах будет введена плата за пользование курортной инфраструктурой, или курортный сбор. Закон устанавливает сроки проведения эксперимента — до 31 декабря 2022 года. По плану, взимать курортный сбор должны начать не ранее 1 мая 2018 года.

Эксперимент проводят, чтобы сохранить, восстановить и развить курорты России, а также сформировать единое туристское пространство и создать благоприятные условия для устойчивого развития сферы туризма.

Каждый из регионов (Крым, Алтайский край, Краснодарский край и Ставропольский край) сможет создать фон развития курортной инфраструктуры. Его средства пойдут на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов такой инфраструктуры.

По новому закону, размер курортного сбора не может составлять более 100 российских рублей за стуки фактического пребывания в объекте размещения. Максимальный размер сбора в 2018 году устанавливается на уровне 50 рублей.

Плательщиками сбора являются физические лица, достигшие совершеннолетнего возраста и проживающие в объектах размещения более 24 часов.

По оценке правительства, суммарный дополнительный объем поступлений в период с 2018 по 2022 год в Ставропольском крае превысит 2,02 миллиарда рублей, в Краснодарском крае — 8,3 миллиарда рублей, в Крыму — 16,4 миллиарда рублей.