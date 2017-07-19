Как часто вы можете лакомиться десертами, если вы стремитесь похудеть?

Мы все знаем, как похудеть – но теоретически! Сколько раз вы слышали фразы «рацион должен быть сбалансирован», «обязательно завтракайте» и «ешьте то-то и пейте то-то, но совсем немного»? Некоторые диеты даже предлагают полный отказ от сахара, а диета Аткинса требует от своих «подопытных» подсчета натурального сахара во фруктах и овощах буквально до грамма.

И мы удивляемся, почему диеты не действуют. От 80 до 90 % людей, просидевших на диете, возвращают свой вес в течение года. Такая статистика может вызвать чувство уныния, но давайте будем оптимистами и вспомним старую фразу «Дело не в диете, а в стиле жизни».





УМЕРЕННОСТЬ

Наиболее часто цитируемый диетический совет «Все в меру» имеет массу достоинств – но, если он понимается в правильном контексте. Слово «умеренность» в некоторых аспектах несколько расплывчато. Что касается пищи, то умеренность является чем-то очень абстрактным. Давайте используем кусок торта в качестве иллюстрации. Является ли умеренной порцией один кусок торта? Если да, то есть кусок торта каждый день – это нормально. Бокал пива в день, например, тоже имеет определенные плюсы для здоровья.

Конечно, кусок торта каждый день – это здорово, не так ли? Однако большинство диетологов или людей, пытающихся поддерживать здоровый вес, ответят на этот вопрос громким «нет». Именно поэтому слово «умеренность» является фаворитом компаний-производителей нездоровой пищи.

Другими словами, теориям нет места в практических попытках убрать лишний вес или сделать свой рацион питания здоровым. Ко всему нужно подходить с точки зрения разума, а не умеренности.

А вот как эксперты по питанию объясняют взаимосвязь между десертами и потерей веса!

Обратите внимание: десерт – это хорошо!

Да, вы все верно прочитали и поняли. Десерт – это хорошо, если расплывчатое слово «умеренность» заменяется реальными данными и информацией.

Количество – вот в чем вопрос

Первый момент: для тех, кто хочет похудеть, рекомендуется ограничивать потребление своих любимых лакомств до 1-2 раз в неделю. По словам диетологов, этот показатель не должен мешать вашему прогрессу, при условии, что вы потребляете действительно нечасто и немного. Единственным исключением из рекомендации «1-2 раза в неделю» является черный шоколад.

А теперь другие причины, по которым «1-2 раза в неделю» могут быть полезными:

* Это может стимулировать потерю веса

Десерт нужно есть медленно и вдумчиво, подсчитывая укусы и сосредотачивая внимание на его вкусовых качествах – это может помочь вам уменьшить талию. Насыщение должно наступать медленно, а чувство сытости, между прочим, является ключевым элементом в процессе потери веса.

* Потребление десертов может снизить вашу тягу к постоянным перекусам

Найри Дардарьян, директор Центра управления комплексным питанием при Университете Дрекселя (штат Филадельфия), очень четко выразила свою мысль: «Когда вы устанавливаете правила и ограничения на что-то, вам этого захочется еще больше». Вместо этого сосредоточьтесь на «управлении порцией».

* Потребление десертов может усилить вашу активность

Для некоторых людей десерт или лакомство иногда дает определенную мотивацию к движению. «Что мне очень нравится в десерте – так это то, что вы видите и понимаете, что вы делаете. Я, например, принимаю сознательное решение получить удовольствие», – говорит диетолог Жаклин Лондон. Это сознательное решение (для нее и других) становится стимулом, чтобы добраться до спортзала.

* Это замечательное вознаграждение

Большинство из нас проводят на работе треть суток минимум. Идея поехать в спортзал или делать что-то еще, что требует дополнительных усилий, порой не впечатляет и расстраивает. А вот десерт может служить отличной наградой за тяжелую работу и добавить вам немного оптимизма и радости.

Текст: Flytothesky.ru