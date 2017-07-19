Если большую часть своего дня вы находитесь в сидячем положении, остерегайтесь «синдрома мертвых ягодиц»!

Некоторым людям нравится лазить по стенам, бегать трусцой или ходить в спортзал несколько раз в неделю, но всем остальным, конечно же, по душе просто валяться на диване. Все мы проводим катастрофически огромную часть своего времени на офисном стуле на работе, в транспорте по пути домой, в кинотеатре, ресторане или просто сидя перед телевизором.

Если вам очень близок и знаком сидячий образ жизни, то вас наверняка мучает покалывание в затекших ягодицах. Такое чувство онемения пятой точки. Но, вероятнее всего, вы не особо обращаете на это внимание, а просто продолжаете заниматься своими делами, как и прежде. Сидя, конечно же! Однако, это является серьезной проблемой для большинства людей, ведущих сидячий образ жизни. «Синдром мертвых ягодиц» или «ягодичная амнезия» – вполне реальный диагноз.





Подождите, что? Почему? Мои ягодицы могут умереть?

Из-за малоподвижного образа жизни, мы перестаем напрягать и работать мышцами ягодиц, которые контролируют движение нашего физического тела. Физиолог Пит МакКолл объясняет это так: «Когда вы находитесь долго в сидячем положении, да еще и с плохой осанкой, попробуйте сжимать сгибающие мышцы бедер, и тогда вы забудете об «иголках в ягодицах». Этот процесс можно назвать «обратным или взаимным торможением».

«Когда вы много сидите, сгибающая мышца бедра становится короче и плотнее, и приводит к тому, что мышцы ягодиц перестают работать и сокращаться в оптимальном режиме. Обратное торможение происходит тогда, когда плотность в одной мышце (в данном случае, в сгибающей мышце бедра) сокращается на определенном расстоянии от мышцы, находящейся на противоположной стороне сустава».





Это означает, что, когда ваши сгибающие мышцы бедер становятся слишком крепкими, даже, в какой-то степени, тугими, то ягодичные мышцы перестают сокращаться. Следовательно, они будут менее эффективными и работающими, когда вы попытаетесь их задействовать. Даже если вы регулярно посещаете тренажерный зал, «ягодичная амнезия» может привести к болям в области тазобедренного сустава, коленях или в нижней части спины.

Поэтому, если вы будет продолжать вести сидячий образ жизни, синдром мертвых ягодиц вам обеспечен, собственно, как и большинству населения. От этого, кстати, могут пострадать остальные части тела. К счастью, есть несколько способов, которые помогут проверить, есть ли у вас эта «ягодичная амнезия». Если, находясь в нейтральном положении, вы обнаружите, что ваша «линия пояса» наклоняется вперед, а лежа на почувствуете, что каждая ягодичная мышца начинает сильно сокращаться, то у вас может быть этот синдром. Стоит насторожиться!

К счастью, в отличие от большинства других видов смертей, смерть ягодиц обратима. Просто поднимите свою попу с дивана и займитесь ею. Сара Льюис, тренер знаменитостей, а также основатель XO Fitness в Лос-Анджелесе, говорит, что необходимо работать со всеми тремя мышцами ягодиц. А именно, с малой, средней и большой ягодичными мышцами.





Вы можете воскресить свои мертвые ягодицы с помощью силовых тренировок, приседаний или выпадов, но если у вас нет времени на спортзал, вы можете попробовать что-то попроще. Все, что вам нужно сделать, – это встать и выпрямиться, стараясь не выдвигать копчик назад, а потом сжимать мышцы ягодиц что есть сил. Повторяйте это упражнения десять раз в течение дня. И ваши ягодицы получат вторую жизнь.

Сегодня не все могут позволить себе пойти в спортзал, но мы можем справиться и без него. Простое упражнение – это все, что вам нужно для воскрешения пятой точки опоры.

Текст: Flytothesky.ru