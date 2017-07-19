Даже самые крохотные проявления доброты и щедрости делают вас счастливее

Неважно, насколько велики или малы ваши проявления доброты и щедрости, все они приводят к «теплым свечениям» в отдельных частях вашего мозга.





Если вы делаете кому-то самую простую услугу или покупаете небольшой подарок-сюрприз для друга, такие незначительные акты доброты могут иметь долгие, приятные и позитивные результаты.

В недавнем исследовании «Нейронная связь между счастьем и щедростью» ученые из Цюрихского университета провели эксперимент, задействовав FMRI (функциональную магнитно-резонансную томографию), чтобы понять, как небольшие проявления щедрости и доброты связаны с ощущением счастья и радости. К их удивлению они обнаружили эту взаимосвязь в виде «теплых свечений» в определенных частях мозга. Именно так – мозг «подсвечивался» после совершения добрых поступков.

В эксперименте одну группу участников попросили быть щедрыми и тратить деньги на других, чтобы их порадовать. Второй же группе поставили задачу быть эгоистами, которые проявляют щедрость только к себе. Каждому «подопытному» выдали сумму денег, а затем попросили принимать различные решения, которые продемонстрировали бы нейронные эффекты их великодушного или эгоистичного поведения.

Когда люди проявляли доброту к окружающим, их уровень счастья увеличивался так, что ученые видели в буквальном смысле сияние участков мозга, а именно височно-теменной узел (TPJ), вентральный стриатум и орбитофронтальная кора (OCF). Эти области реагировали, когда люди чувствовали себя вознагражденными за свои добрые действия для других. Напротив, люди, чьи действия были эгоистичными, демонстрировали гораздо меньшую активность мозга, и его области не показывали этого «теплого свечения».

Тем не менее, неважно, насколько большой была щедрость человека, важен был сам факт её проявления. Даже самый крохотный добрый поступок давал такую же степень удовлетворенности, как и более масштабные действия.

«Чтобы ощущать себя счастливее, на жертвы вам идти не нужно. Вам просто стоит быть чуть-чуть более щедрым», – говорит руководитель исследования Филипп Тоблер.

Также оказалось, что вам совсем не обязательно именно проявлять щедрость, чтобы чувствовать себя счастливым – устная доброта в виде хороших пожеланий и комплиментов тоже приводит к «теплому свечению» в мозге, тем самым поднимая вам уровень счастья.

Текст: Flytothesky.ru