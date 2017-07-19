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Загадочные подводные руины в турецком озере оказались 1600-летней базиликой
20.07.2017 12:00 — Калейдоскоп | Flytothesky
Археологи установили, что «странные руины» в турецком озере – это почти 1600-летняя базилика. Более того, город, в котором она
Древняя Никея (современный турецкий город Изник) имела огромное значение для развития христианства. В 325 году н.э. здесь был проведен первый Вселенский Собор, а в 787 году – последний седьмой Собор. Вполне возможно, что археологическая находка вблизи Изника – подводная базилика – может быть связана со святым мучеником Неофитом из Никеи.
Византийская базилика под водой
Обнаружение руин церкви
Рыбаки и раньше говорили о том, что видели «странные руины» на дне озера возле города Изник, потому турецкие археологи начали активно исследовать дно на предмет любых артефактов, пока не нашли фундамент церкви. И это стало сенсацией. Археологи из университета Улудаг в Бурсе даже планируют создать там подводный музей. Огромный интерес возник и у греческих ученых, поскольку церковь является образцом древнегреческого культурного наследия.
Важность Никеи для христианства
Считается, что город Никея был основан переселенцами из Боттии, которые были изгнаны со своей родины македонцами (800-500 до н.э.). К 280 году до н.э. Никея находилась под контролем королевства Вифиния и в конечном итоге стала столицей, пока не была захвачена римлянами в 72 году до н.э. Однако даже после этого Никея продолжала оставаться заметным городом.
Римский театр в Никее (Изник)
В позднем римском и раннем византийском периодах Никея стала важным христианским центром. В 325 году н.э. император Константин собрал здесь 220 епископов, чтобы сформулировать основные постулаты христианства, включая Никейский Символ веры.
Икона, изображающая императора Константина в сопровождении епископов во время первого Никейского Собора (325 г.)
А в 787 году здесь состоялся седьмой Собор по вопросам борьбы с ересью. Император Лев III был первым христианским императором, который приказал уничтожить все религиозные образы как идолопоклоннические. Однако многие епископы и монахи не согласились. Это вызвало большой спор, потому впоследствии и был проведен Собор, на котором иконы были разрешены.
VII Вселенский собор, икона в Новодевичьем монастыре, Москва
Церковь Святого Неофита?
Ученые, исследующие подводную базилику, предположили, что она может быть церковью Святого Неофита, построенной в IV или V веке н.э. в честь мученика Неофита из Никеи. Неофит родился в набожной христианской семье, когда Рим был еще языческим, а христиане подвергались преследованиям по всей империи.
Святой Неофит, Максим Исповедник и святая Агнесса
Неофит погиб в 303 году, за десять лет до официального признания христианства в соответствии с указом о религиозной свободе, принятом императором Константином в 313 году.
Конечно, требуется больше исследований, но предполагаемая церковь Святого Неофита, вероятно, была построена в 4 или 5 столетии, а это был период формирования основных христианских традиций. Даже если это и не церковь Святого Неофита, у базилики наверняка есть интересная история, которая может многое рассказать о богатой истории Никеи.
Аэрофотосъемка руин церкви
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Археологи установили, что «странные руины» в турецком озере – это почти 1600-летняя базилика. Более того, город, в котором она находилась, был местом, где творилась...
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