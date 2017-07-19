Загадочные подводные руины в турецком озере оказались 1600-летней базиликой

Археологи установили, что «странные руины» в турецком озере – это почти 1600-летняя базилика. Более того, город, в котором она находилась , был местом, где творилась история христианства. Мученик, чье имя связано с этой церковью, якобы обладал уникальной способностью получать воду из камня. В связи с этим, появились планы по превращению базилики в подводный музей.

Древняя Никея (современный турецкий город Изник) имела огромное значение для развития христианства. В 325 году н.э. здесь был проведен первый Вселенский Собор, а в 787 году – последний седьмой Собор. Вполне возможно, что археологическая находка вблизи Изника – подводная базилика – может быть связана со святым мучеником Неофитом из Никеи.





Византийская базилика под водой

Обнаружение руин церкви

Рыбаки и раньше говорили о том, что видели «странные руины» на дне озера возле города Изник, потому турецкие археологи начали активно исследовать дно на предмет любых артефактов, пока не нашли фундамент церкви. И это стало сенсацией. Археологи из университета Улудаг в Бурсе даже планируют создать там подводный музей. Огромный интерес возник и у греческих ученых, поскольку церковь является образцом древнегреческого культурного наследия.

Важность Никеи для христианства

Считается, что город Никея был основан переселенцами из Боттии, которые были изгнаны со своей родины македонцами (800-500 до н.э.). К 280 году до н.э. Никея находилась под контролем королевства Вифиния и в конечном итоге стала столицей, пока не была захвачена римлянами в 72 году до н.э. Однако даже после этого Никея продолжала оставаться заметным городом.





Римский театр в Никее (Изник)

В позднем римском и раннем византийском периодах Никея стала важным христианским центром. В 325 году н.э. император Константин собрал здесь 220 епископов, чтобы сформулировать основные постулаты христианства, включая Никейский Символ веры.





Икона, изображающая императора Константина в сопровождении епископов во время первого Никейского Собора (325 г.)

А в 787 году здесь состоялся седьмой Собор по вопросам борьбы с ересью. Император Лев III был первым христианским императором, который приказал уничтожить все религиозные образы как идолопоклоннические. Однако многие епископы и монахи не согласились. Это вызвало большой спор, потому впоследствии и был проведен Собор, на котором иконы были разрешены.





VII Вселенский собор, икона в Новодевичьем монастыре, Москва

Церковь Святого Неофита?

Ученые, исследующие подводную базилику, предположили, что она может быть церковью Святого Неофита, построенной в IV или V веке н.э. в честь мученика Неофита из Никеи. Неофит родился в набожной христианской семье, когда Рим был еще языческим, а христиане подвергались преследованиям по всей империи.





Святой Неофит, Максим Исповедник и святая Агнесса

Неофит погиб в 303 году, за десять лет до официального признания христианства в соответствии с указом о религиозной свободе, принятом императором Константином в 313 году.

Конечно, требуется больше исследований, но предполагаемая церковь Святого Неофита, вероятно, была построена в 4 или 5 столетии, а это был период формирования основных христианских традиций. Даже если это и не церковь Святого Неофита, у базилики наверняка есть интересная история, которая может многое рассказать о богатой истории Никеи.





Аэрофотосъемка руин церкви

Текст: Flytothesky.ru