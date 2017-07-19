Усилиями всей школы мечта этой неизлечимо больной девушки осуществилась

В конце вечера она сказала: «Я так не хочу, чтобы это заканчивалось»

Школьное сообщество решило осуществить мечту смертельно больной 15-летней девушки – пойти на школьный бал с профессиональным игроком в регби.





Ханна Рай, ученица 10-го класса средней школы в Новом Южном Уэльсе (Австралия) больна раком. Ей диагностировали редкую форму саркомы Юинга в октябре 2015 года. В этом году у неё наступила терминальная стадия. Тогда её одноклассники, учителя, семья и все школьное сообщество решили организовать волшебный вечер под названием «Бал Ханны».

Директор школы Трейси Бриз рассказала, что бал был официально анонсирован на среду, чтобы Ханна могла присутствовать: «Я думаю, подростки продолжают удивлять нас тем, на что они способны. Они собрались вместе, сделали все это с нуля и организовали бал специально для Ханны. Она очень, очень больна и сейчас находится на паллиативном лечении, но врачи смогли поставить её на ноги, чтобы она могла пойти на школьный бал».





Профессиональный игрок в регби Трент Ходкинсон сопровождал Ханну на бал. Они познакомились в прошлом году, так как Ходкинсон занимается благотворительностью для детской больницы. На своей пресс-конференции он сказал, что бал был чудесен, и он отлично провел время: «Как только мы добрались туда, все друзья Ханны были просто счастливы, что она смогла прийти. Я не ожидал, что вечер будет настолько чудесным. Я делаю это не для признания, я делаю это потому, что искренне забочусь о людях. Это очень здорово для Ханны и ее семьи, и я надеюсь, что люди осознают, насколько саркома Юинга страшная и опасная болезнь. Вчера вечером она улыбалась мне и была очень сильной».





Директор школы также сказала, что бальный зал был украшен цветами вишни, поскольку Ханна очень любит японскую культуру и искусство. Одна из её одноклассниц даже сделала 1000 бумажных журавликов, как фон для фотографий.

В течение нескольких месяцев до мероприятия одноклассники и преподаватели Ханны собирали деньги через фонд Fight for Connar, организовывали школьные ярмарки, а также получали пожертвования от местных предпринимателей.





«Это все для Ханны, мы хотим, чтобы у неё были самые лучшие воспоминания, – говорит директор школы. – В конце вечера она призналась: «Я так не хочу, чтобы это заканчивалось».

Текст: Flytothesky.ru