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Миссия «Аполлон-11» глазами космонавтов и их семей

20.07.2017 13:19 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Высадка на Луне космонавтов миссии «Аполлон-11» стала значимым событием для всего мира, но для трех женщин это были сами мучительные восемь дней их жизни. Джен Армстронг, Джоан Олдрин и Пэт Коллинз могли только сидеть, смотреть, ждать и молиться, пока их мужья рискуют жизнью, чтобы стать первыми ступившими на Луну людьми.

Тогда не было никакой гарантии, что Нил Армстронг, Майкл Коллинз и Эдвин «Базз» Олдрин вернутся домой живыми. Президент Никсон уже даже подготовил речь на самый худший случай, в которой он должен был сказать нации, что экипаж «Аполлона-11» никогда не вернется домой.

Экипаж стартовал 16 июля 1969 года в 9:32 утра. Весь мир замер. Возле места запуска собрались толпы людей, чтобы воочию наблюдать историческое событие.

Эти фотографии перед, во время и после миссии показывают, что посадка на Луну была не просто мгновением в истории. Это был личный человеческий момент, когда помимо прогресса и патриотизма были еще и семьи, которые ждали и молились.

1. Джоан Олдрин, слезы радости и облегчения, когда она узнала об успешном завершении миссии. Хьюстон, Техас. Июль 1969

Миссия «Аполлон-11» глазами космонавтов и их семей

2. Джен Армстронг наблюдает за запуском миссии. Мыс Канаверал, Флорида. 16 июля 1969

Миссия «Аполлон-11» глазами космонавтов и их семей

3. Джоан Олдрин лежит на полу более не в силах смотреть новости по ТВ. Хьюстон, Техас. Июль 1969

Миссия «Аполлон-11» глазами космонавтов и их семей

4. Джен Армстронг скрещивает пальцы на удачу во время миссии «Аполлон-11». Эль-Лаго, Техас. Июль 1969

Миссия «Аполлон-11» глазами космонавтов и их семей

5. Нил Армстронг, Базз Олдрин и Майкл Коллинз беседуют перед своим историческим полетом. Хьюстон, Техас. Март 1969 года.

Миссия «Аполлон-11» глазами космонавтов и их семей

6. Базз Олдрин выходит из лунного модуля, чтобы войти в историю вторым ступившим на Луну человеком. 20 июля 1969

Миссия «Аполлон-11» глазами космонавтов и их семей

7. Возвратившиеся космонавты приветствуют своих жен из карантинного бокса. Авианосец USS Hornet. Июль 1969

Миссия «Аполлон-11» глазами космонавтов и их семей

8. Джен Армстронг и ее сыновья Марк и Рики наблюдают за запуском «Аполлона-11». Мыс Канаверал, Флорида. 16 июля 1969

Миссия «Аполлон-11» глазами космонавтов и их семей

9. Базз Олдрин шагает по Луне. 20 июля 1969

Миссия «Аполлон-11» глазами космонавтов и их семей

10. Джен и Рики Армстронг наблюдают за новостями. Эль-Лаго, Техас. Июль 1969

Миссия «Аполлон-11» глазами космонавтов и их семей

11. Жены трех космонавтов: Джоан Олдрин, Патриция Коллинз и Джен Армстронг. Хьюстон, Техас. 18 июля 1969.

Миссия «Аполлон-11» глазами космонавтов и их семей

12. Нил Армстронг, Базз Олдрин и Майкл Коллинз на пути к старту. Остров Мерритт, Флорида. Июль 1969

Миссия «Аполлон-11» глазами космонавтов и их семей

13. Экипаж смотрит со звёзд на Землю. Июль 1969

Миссия «Аполлон-11» глазами космонавтов и их семей

14. Патриция Коллинз и ее дочери Кейт и Энн взволнованно наблюдают за полетом по телевизору. Хьюстон, Техас. Июль 1969

Миссия «Аполлон-11» глазами космонавтов и их семей

15. Счастливая и гордая Пэт Коллинз дает интервью у своего дома после того, как экипаж «Аполлона-11» приземлился на Луне. Хьюстон, Техас. 20 июля 1969

Миссия «Аполлон-11» глазами космонавтов и их семей

16. Радостные космонавты выглядывают из окна карантинного бокса. Авианосец USS Hornet. Июль 1969

Миссия «Аполлон-11» глазами космонавтов и их семей

17. Нил Армстронг разговаривает с сыном из карантинного бокса. База ВВС в Эллингтоне, Техас. Июль 1969

Миссия «Аполлон-11» глазами космонавтов и их семей

18. Гордая Джоан Олдрин держит газету с заголовком: «Аполлон приземлился на Луне». Хьюстон, Техас. Июль 1969

Миссия «Аполлон-11» глазами космонавтов и их семей

19. Майкл и Пэт Коллинз за завтраком у себя дома. Подготовка перед запуском. Хьюстон, Техас. Март 1969

Миссия «Аполлон-11» глазами космонавтов и их семей

20. Нил Армстронг смотрит на жену и сына. Хьюстон, Техас. Март 1969

Миссия «Аполлон-11» глазами космонавтов и их семей

21. Счастливая Джоан Олдрин аплодирует, наблюдая за новостями о возвращении миссии на Землю. Хьюстон, Техас. 24 июля 1969

Миссия «Аполлон-11» глазами космонавтов и их семей

Текст: Flytothesky.ruМиссия «Аполлон-11» глазами космонавтов и их семей

 
Теги: Новости
 
 
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