Миссия «Аполлон-11» глазами космонавтов и их семей

Высадка на Луне космонавтов миссии «Аполлон-11» стала значимым событием для всего мира, но для трех женщин это были сами мучительные восемь дней их жизни. Джен Армстронг, Джоан Олдрин и Пэт Коллинз могли только сидеть, смотреть, ждать и молиться, пока их мужья рискуют жизнью, чтобы стать первыми ступившими на Луну людьми.

Тогда не было никакой гарантии, что Нил Армстронг, Майкл Коллинз и Эдвин «Базз» Олдрин вернутся домой живыми. Президент Никсон уже даже подготовил речь на самый худший случай, в которой он должен был сказать нации, что экипаж «Аполлона-11» никогда не вернется домой.

Экипаж стартовал 16 июля 1969 года в 9:32 утра. Весь мир замер. Возле места запуска собрались толпы людей, чтобы воочию наблюдать историческое событие.

Эти фотографии перед, во время и после миссии показывают , что посадка на Луну была не просто мгновением в истории. Это был личный человеческий момент, когда помимо прогресса и патриотизма были еще и семьи, которые ждали и молились.

1. Джоан Олдрин, слезы радости и облегчения, когда она узнала об успешном завершении миссии. Хьюстон, Техас. Июль 1969





2. Джен Армстронг наблюдает за запуском миссии. Мыс Канаверал, Флорида. 16 июля 1969





3. Джоан Олдрин лежит на полу более не в силах смотреть новости по ТВ. Хьюстон, Техас. Июль 1969





4. Джен Армстронг скрещивает пальцы на удачу во время миссии «Аполлон-11». Эль-Лаго, Техас. Июль 1969





5. Нил Армстронг, Базз Олдрин и Майкл Коллинз беседуют перед своим историческим полетом. Хьюстон, Техас. Март 1969 года.





6. Базз Олдрин выходит из лунного модуля, чтобы войти в историю вторым ступившим на Луну человеком. 20 июля 1969





7. Возвратившиеся космонавты приветствуют своих жен из карантинного бокса. Авианосец USS Hornet. Июль 1969





8. Джен Армстронг и ее сыновья Марк и Рики наблюдают за запуском «Аполлона-11». Мыс Канаверал, Флорида. 16 июля 1969





9. Базз Олдрин шагает по Луне. 20 июля 1969





10. Джен и Рики Армстронг наблюдают за новостями. Эль-Лаго, Техас. Июль 1969





11. Жены трех космонавтов: Джоан Олдрин, Патриция Коллинз и Джен Армстронг. Хьюстон, Техас. 18 июля 1969.





12. Нил Армстронг, Базз Олдрин и Майкл Коллинз на пути к старту. Остров Мерритт, Флорида. Июль 1969





13. Экипаж смотрит со звёзд на Землю. Июль 1969





14. Патриция Коллинз и ее дочери Кейт и Энн взволнованно наблюдают за полетом по телевизору. Хьюстон, Техас. Июль 1969





15. Счастливая и гордая Пэт Коллинз дает интервью у своего дома после того, как экипаж «Аполлона-11» приземлился на Луне. Хьюстон, Техас. 20 июля 1969





16. Радостные космонавты выглядывают из окна карантинного бокса. Авианосец USS Hornet. Июль 1969





17. Нил Армстронг разговаривает с сыном из карантинного бокса. База ВВС в Эллингтоне, Техас. Июль 1969





18. Гордая Джоан Олдрин держит газету с заголовком: «Аполлон приземлился на Луне». Хьюстон, Техас. Июль 1969





19. Майкл и Пэт Коллинз за завтраком у себя дома. Подготовка перед запуском. Хьюстон, Техас. Март 1969





20. Нил Армстронг смотрит на жену и сына. Хьюстон, Техас. Март 1969





21. Счастливая Джоан Олдрин аплодирует, наблюдая за новостями о возвращении миссии на Землю. Хьюстон, Техас. 24 июля 1969





Текст: Flytothesky.ru