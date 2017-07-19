Во время пешего похода мальчик упал и обнаружил ископаемое возрастом более миллиона лет

Исследователи получили в свое распоряжение редкую окаменелость эпохи плейстоцена благодаря неуклюжести 10-летнего мальчика.





Джуд Спаркс сказал, что он в буквальном смысле упал на череп стегомастодона возрастом в 1,2 млн. лет, когда был в пешем походе с родителями в окрестностях Лас-Крусес (Нью-Мексико). Это было массивное доисторическое существо с бивнями, которое обитало в долине Рио-Гранде и сейчас считается предком современных слонов.

«Я бежал, споткнулся о часть бивня и упал, – рассказывает Джуд. – Мое лицо оказалось прямо рядом с нижней челюстью. Я осмотрелся и увидел второй бивень».

Родители Джуда сразу же связались с биологом Питером Хоудом, профессором Университета штата Нью-Мексико, чтобы рассказать ему о находке. Окаменелость была найдена на частной земле, и потребовалось несколько месяцев, чтобы получить разрешение на раскопки у собственника. В Нью-Мексико закон гласит, что окаменелости, обнаруженные на частной земле, принадлежат владельцу. Сам же владелец земли попросил не разглашать место находки.

Семья Спарксов присоединилась к Хоуду и его команде в раскопках черепа, а весь процесс занял одну неделю. Огромный череп очень хрупок, и единственное, что удерживало его целым, – это осадочные породы и отложения на его поверхности.





«Когда отложения удаляются с кости, череп начинает немедленно разваливаться на крошечные кусочки. Тут нужна работа эксперта. Это очень кропотливый и долгий процесс», – говорит Хоуд.

Команда воспользовалась химическими отвердителями, чтобы сделать кости прочнее, а затем извлеченный из земли череп был покрыт гипсом и закреплен деревянными скобами для транспортировки в Музей позвоночных в Университет штата Нью-Мексико, где он теперь и «живет».

«У нас есть уникальная возможность по-настоящему изучить масштабы этого животного и сравнить его с другими видами», – делится Хоуд и добавляет, что сейчас крайне редко можно найти почти нетронутый череп млекопитающего времен Ледникового периода, а процесс восстановления черепа, челюсти и бивней может занять годы.

«Я надеюсь, что этот экземпляр в конечном итоге будет находиться в музее, и этот маленький мальчик сможет показать своим друзьям и даже потом своим собственным детям то, что он нашел здесь, в Лас-Крусес».

Текст: Flytothesky.ru