Лишь немногие могут правильно назвать эти знаменитые строения

Насколько хорошо вы помните школьный курс географии и истории? Сейчас проверим!

Мы подготовили для вас географический тест на определение знаменитых зданий и сооружений, о которых вы, наверняка, много слышали. Напрягите свою долговременную память и постарайтесь вспомнить как можно больше названий строений, известных по всему миру своей историей, высотой, необычностью, красотой или древностью.