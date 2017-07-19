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Лишь немногие могут правильно назвать эти знаменитые строения

20.07.2017 14:47 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Насколько хорошо вы помните школьный курс географии и истории? Сейчас проверим!

Мы подготовили для вас географический тест на определение знаменитых зданий и сооружений, о которых вы, наверняка, много слышали. Напрягите свою долговременную память и постарайтесь вспомнить как можно больше названий строений, известных по всему миру своей историей, высотой, необычностью, красотой или древностью.Лишь немногие могут правильно назвать эти знаменитые строения

 
 
 
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Насколько хорошо вы помните школьный курс географии и истории? Сейчас проверим! Мы подготовили для вас географический тест на определение знаменитых зданий и...

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