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Лишь немногие могут правильно назвать эти знаменитые строения
20.07.2017 14:47 — Калейдоскоп | Flytothesky
Насколько хорошо вы помните школьный курс географии и истории? Сейчас проверим!
Мы подготовили для вас географический тест на определение знаменитых зданий и сооружений, о которых вы, наверняка, много слышали. Напрягите свою долговременную память и постарайтесь вспомнить как можно больше названий строений, известных по всему миру своей историей, высотой, необычностью, красотой или древностью.
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Насколько хорошо вы помните школьный курс географии и истории? Сейчас проверим! Мы подготовили для вас географический тест на определение знаменитых зданий и...
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Архив (Калейдоскоп)
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