5 самых подверженных стрессу знаков зодиака, которые просто не умеют отдыхать

Порой нам бывает очень сложно расслабиться, особенно когда вы заняты настолько, что нет времени даже дух перевести. Есть люди, которым удается хорошо отдохнуть при первой же возможности, в то время как другие не могут расслабиться ни при каких обстоятельствах и ничего не могут с этим поделать. Люди, рожденные под такими знаками, живут в постоянной суете и ничто не в состоянии заставить их остановиться для перерыва на отдых. Скорее всего в вашем окружении тоже полно таких людей. Или может быть, вы тоже являетесь таким человеком? Давайте выясним, какие же знаки зодиака являются самыми тревожными, суетливыми и беспокойными.





1. Овен

Как правило, все Овны настолько вовлечены в игру наперегонки сами с собой, что совершенно не знают, что такое здоровый отдых. Их энергия и амбиции не дают им просто сесть и расслабиться. Овны никогда не будут сидеть без дела, и единственное время которое этот знак может выделить на отдых – это максимум неделя отпуска (в лучшем случае).

2. Близнецы

Близнецы отличаются своей невероятной коммуникабельностью! Где бы они не оказались, кто бы их не окружал – Близнецы всегда рано или поздно окажутся в центре внимания. Даже если у Близнецов сутки напролет будут заполнены сплошным общением, они все еще будут не прочь обсудить еще что-нибудь. Кстати, нередко этот знак таким образом старается справиться с нервами и стрессом.

3. Дева

Девы одарены способностью подмечать то, чего не видят другие. Но именно это и отражается на их нервной системе и разуме, который почти не отдыхает от постоянного анализа. У Дев часто прослеживаются проблемы со сном, так как они постоянно заняты перевариванием всех событий, произошедших за день. Мысли могут сменять друг друга одна за одной, пока Дева просто не уснет от усталости.

4. Стрелец

Вы всегда заметите Стрельца в толпе, потому что это в прямом смысле слова большой светящийся комок энергии, готовый смести все на своем пути! Однако, как и в случае с Овнами, такая энергия может добавить нервозности. Отдых для Стрельца – пустая трата времени, которое он бы лучше потратил на то, чтобы прыгнуть с парашютом или отправиться на сафари гладить тигров. Взять от жизни всё – вот девиз этого знака!

5. Рыбы

Несомненно, Рыбы – прекрасные друзья, интересные и чуткие собеседники, творческие натуры, но при этом очень доверчивые. Этот знак очень привязывается к людям и раскрывает им свою душу. Рыбы пойдут на все ради своих друзей и часто переживает о том, готовы ли они ради них на то же самое. Когда в жизни появляются проблемы, Рыбы с головой уходит в творчество. Это их способ отвлечься, однако это ничуть не является отдыхом. Напротив, они работают как никогда, будь то живопись, музыка или что-либо другое. И неудивительно, что с таким количеством дел у Рыб катастрофически нет времени расслабляться!

Текст: Flytothesky.ru