6 признаков настоящей дружбы

Настоящие друзья — это те люди, с которыми можно не только от души повеселиться, но и найти у них поддержку в трудные моменты жизни. Ученые, проводившие исследования, посвященные феномену дружбы и различным социальным привязанностям, утверждают, что продолжительность жизни людей, обладающих широким кругом друзей, больше, чем у одиночек с ограниченным количеством социальных связей. Также крепкая дружба помогает легче справляться со стрессовыми ситуациями и жизненными проблемами. Однако необходимо хорошо разбираться в людях, составляющих ваше окружение, ведь некоторые из них могут лишь притворяться вашими друзьями. Ниже вы найдете описание наиболее важных черт настоящей дружбы, которой по силам преодолеть любые невзгоды и стать от этого только крепче.





1. Перед другом не надо притворяться другим человеком

Друзья — это люди, с которыми вы можете не бояться быть самим собой и открыто демонстрировать свою индивидуальность. Они видят в вас личность, а не набор таких атрибутов, как внешность, одежда или манера выражения мыслей. Настоящему другу можно доверить самые сокровенные мысли и переживания, поделиться взглядами, которые не пользуются популярностью в обществе. Близкий человек не станет вас осуждать, а только даст полезный совет, при этом право выбора все равно останется за вами. Друзья любят нас со всеми нашими слабостями и не пытаются переделать под свои идеалы.

2. В компании друга ощущаешь спокойствие и безопасность

Когда вы общаетесь с близким человеком, разделяющим ваши убеждения, то начинаете ощущать особую атмосферу комфорта, окутывающую вас. Поэтому крепкая дружба — это отличное «лекарство» от стресса и различных проблем, связанных с эмоциональным состоянием. Первый сигнал того, что человек может не являться вашим настоящим другом, — это ощущение подавленности и усталости в его компании. Если после такого общения вам кажется, что вас лишили жизненных сил, тогда стоит задуматься о целесообразности подобной дружбы. Настоящие друзья — это нескончаемый источник вдохновения, моральной поддержки и уверенности в себе.

3. Настоящая дружба проходит проверку счастьем

Казалось бы, что лучшая проверка для дружбы — это несчастья и проблемы. Однако чаще все происходит наоборот, ведь не все способны искренне радоваться успехам другого человека. Они просто начинают завидовать вашему продвижению на службе, крепким семейным отношениям или возможности приобрести какие-либо материальные ценности. Обычно это проявляется в отчужденности, нежелании продолжать общение или обсуждении ваших успехов в негативном ключе. Настоящий друг готов переживать вместе с вами как плохие периоды жизни, так и моменты счастья. При этом он не просто испытывает положительные эмоции, но еще и невероятную гордость за ваши успехи.

4. От друга всегда можно ждать конструктивной критики

Если вам необходимо, чтобы кто-то составил конструктивное мнение о вашем поведении, образе жизни или какой-либо идее, то вы всегда можете обратиться за помощью к другу. Так как близкие люди желают нам только счастья, они всегда честно выскажут свое мнение, если им кажется, что мы допускаем серьезную ошибку, способную создать дополнительные трудности. И даже если мы начнем вести себя неподобающим образом, то они лишь мягко нам об этом скажут. Ведь в мотивах нашего поведения настоящие друзья разбираются порой намного лучше, чем мы сами.

5. Друг придет на помощь в трудный момент

Одна из важнейших характеристик настоящей дружбы — это способность улавливать изменения в настроении друга, даже если сам он об этом не говорит. В жизни нам приходится сталкиваться с проблемами и негативным опытом, часто мы переживаем все это внутри и не делимся своими печалями с близкими. Однако друзья всегда знают, когда нам нужна помощь и поддержка, они готовы бросить свои дела и помочь нам справиться с трудностями.

6. Друг никогда не выдаст ваши секреты

Настоящую дружбу невозможно представить без таких качеств, как честность и преданность. Друг никогда не станет обсуждать ваши секреты или недостатки с другими людьми. Любую критику он всегда готов высказать вам лично, причем только тогда, когда рядом никого нет. Дружба делает нас уязвимыми, ведь мы полностью открываем себя другому человеку и делимся с ним самым сокровенным. Поэтому так важно доверять своим друзьям, чувствовать их преданность и дарить это ощущение безопасности в ответ.

Настоящие друзья остаются с нами на всю жизнь. Напряженный рабочий график, семейные хлопоты и жизненные трудности не могут стать причиной разрушения крепких дружеских отношений, ведь настоящий друг — это практически часть семьи. Поэтому если вам повезло встретить такого человека, то держите его крепко и никогда не отпускайте. Настоящий друг — это привилегия, которой удостоены немногие.

Текст: Flytothesky.ru