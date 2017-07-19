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Самое неудачное ограбление банка в истории

20.07.2017 17:37 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Самое неудачное ограбление банка в истории

В августе 1975 года трое мужчин собрались ограбить Королевский банк Шотландии в городе Ротсей, но к несчастью сразу же застряли во вращающихся дверях на входе. Сотрудники пришли им на помощь, вытянули их из коварных дверей, и будущие грабители, поблагодарив всех, смущенно покинули здание.

Через несколько минут, оправившись от потрясения, они снова ворвались и громогласно заявили о своем намерении ограбить банк. Однако ни один из сотрудников им не поверил. Сначала грабители потребовали 5 тысяч фунтов, но главный кассир начал истерически смеяться, вспомнив, как эта троица неуклюже застряла в дверях и дергала конечностями. За кассиром начали корчиться в смехе и остальные сотрудники.

Главарь немного смутился, слыша со всех сторон гомерический хохот, и снизил свое требование до 500 фунтов, что вызвало еще один коллективный приступ смеха. Главарь, покраснев, заикнулся про 50 фунтов, но сотрудники банка уже начали икать от восторга.

Тогда один из троицы грабителей решил взять дело в свои руки и рывком перепрыгнул через стойку к кассиру, но неловко упал на пол, повредил лодыжку и начал кричать, извиваясь от боли. Остальные двое грабителей предпочли быстро ретироваться, но снова застряли в вращающихся дверях только уже на выходе, где их и прихватила подоспевшая полиция.

Сотрудники банка провожали троицу аплодисментами за доставленное удовольствие.

Текст: Flytothesky.ruСамое неудачное ограбление банка в истории

 
 
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В августе 1975 года трое мужчин собрались ограбить Королевский банк Шотландии в городе Ротсей, но к несчастью сразу же застряли во вращающихся дверях на входе....

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