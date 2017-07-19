Расставьте пингвинов так, чтобы сумма чисел во всех рядах составляла 12

Редакция Flytothesky.ru вместе с пингвинами, которых вы видите ниже, решили загадать вам непростую математическую загадку.

Условие заключается вот в чём: нужно расставить пингвинов таким образом, чтобы сумма чисел в горизонтальных и вертикальных рядах, а также по диагонали составляла 12. Готовы пошевелить извилинами? Тогда приступайте!



