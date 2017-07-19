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Расставьте пингвинов так, чтобы сумма чисел во всех рядах составляла 12

20.07.2017 18:21 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Редакция Flytothesky.ru вместе с пингвинами, которых вы видите ниже, решили загадать вам непростую математическую загадку.

Условие заключается вот в чём: нужно расставить пингвинов таким образом, чтобы сумма чисел в горизонтальных и вертикальных рядах, а также по диагонали составляла 12. Готовы пошевелить извилинами? Тогда приступайте!

Расставьте пингвинов так, чтобы сумма чисел во всех рядах составляла 12

 
 
 
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Редакция Flytothesky.ru вместе с пингвинами, которых вы видите ниже, решили загадать вам непростую математическую загадку. Условие заключается вот в чём: нужно...

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