Фотограф показал бездомных людей в совершенно новом свете, чтобы напомнить нам, что они тоже люди

Фотограф Аарон Дрейпер, уроженец Калифорнии и общественный активист, делает цветные и яркие портреты своих земляков, которые волею судеб оказались бездомными. В своей серии фотографий под названием Underexposed (Недоэкспонированные) он постарался изобразить «людей улицы» максимально привлекательными, подчёркивая каждую деталь и каждую мелочь, которые обычно упускаются из виду.





«В этой серии работ на меня повлиял Стейнбек, собственно, он и сформировал мой взгляд на мир, – так объясняет Дрейпер выбор тематики фотографий на своем сайте. – Благодаря его произведениям «О мышах и людях» и «Гроздья гнева», я проникся философией понимания общества и заинтересовался вопросами экономического неравенства. Мне близки стремления Стейнбека привлечь внимание к проблемам бедных в нашем обществе. Он надеялся добиться социальных изменений, и я тоже на это надеюсь, потому что хочу, чтобы люди более гуманно относились к бездомным».

По данным веб-сайта endhomelessness.org, в 2014 году в США официально насчитывалось 578424 бездомных людей. Из них 177373 «жили в местах, не предназначенных для проживания людей: на улице или в заброшенном здании»; 50000 из этих 578424 являются бездомными ветеранами.

«Цель серии фотографий Underexposed заключается в том, чтобы сделать образы бездомных людей интересными для общества, которое ценит именно визуальную привлекательность»

«Если говорить о социальной активности, то нужно информировать общественность об этой проблеме, пытаясь донести мысль о надежде, а не о безнадёжности»





«Я использую яркое освещение и яркие цвета как способ вызвать интерес зрителя к тем людям, которые являются героями серии Underexposed»





«И это дает мне надежду»





«Если что-то недоэкспонировано или недодержано, это означает, что объекту не хватает света; а в тени многих деталей попросту не видно»





«Использование стробоскопического источника света помогает мне подчеркнуть моих персонажей, фактически я вывожу их из тени для того, чтобы они стали заметны окружающим»





«Если я смогу изменить мнение хотя бы одного человека касательно бездомных людей, я уже буду считать мою серию успешной»



































Сайт: aarondraper.com

Текст: Flytothesky.ru