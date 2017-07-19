Вы никогда не поверите, что эти животные действительно существуют на нашей планете

Представьте себе, что наша относительно маленькая планета за все время существования человечества изучена далеко не полностью. Ученые регулярно открывают новые виды животных, которые удивляют своими способностями да и вообще больше похожи на обитателей какой-нибудь дальней планеты.

Представляем вам подборку, в которой вы найдете действительно невероятных животных. В это трудно поверить, но все они — обитатели Земли!