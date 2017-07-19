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Вы никогда не поверите, что эти животные действительно существуют на нашей планете

20.07.2017 18:02 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Представьте себе, что наша относительно маленькая планета за все время существования человечества изучена далеко не полностью. Ученые регулярно открывают новые виды животных, которые удивляют своими способностями да и вообще больше похожи на обитателей какой-нибудь дальней планеты.

Представляем вам подборку, в которой вы найдете действительно невероятных животных. В это трудно поверить, но все они — обитатели Земли!Вы никогда не поверите, что эти животные действительно существуют на нашей планете

 
 
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