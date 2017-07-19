Не верьте, когда вам говорят, что вы не умеете рисовать кошек

Если бы вы кому-нибудь показали эти рисунки, люди бы, наверняка, начали смеяться над вами. Но правда в том, что наши пушистые друзья иногда бывают настолько нелепыми и смешными, что такие рисунки как нельзя лучше описывают их. Возможно, эти изображения немного абстрактные, но стоит всего лишь включить воображение, и вы увидите, какие забавные бывают кошки.









































Текст: Flytothesky.ru