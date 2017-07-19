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Не верьте, когда вам говорят, что вы не умеете рисовать кошек

20.07.2017 19:44 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Если бы вы кому-нибудь показали эти рисунки, люди бы, наверняка, начали смеяться над вами. Но правда в том, что наши пушистые друзья иногда бывают настолько нелепыми и смешными, что такие рисунки как нельзя лучше описывают их. Возможно, эти изображения немного абстрактные, но стоит всего лишь включить воображение, и вы увидите, какие забавные бывают кошки.

Не верьте, когда вам говорят, что вы не умеете рисовать кошек

Не верьте, когда вам говорят, что вы не умеете рисовать кошек

Не верьте, когда вам говорят, что вы не умеете рисовать кошек

Не верьте, когда вам говорят, что вы не умеете рисовать кошек

Не верьте, когда вам говорят, что вы не умеете рисовать кошек

Не верьте, когда вам говорят, что вы не умеете рисовать кошек

Не верьте, когда вам говорят, что вы не умеете рисовать кошек

Не верьте, когда вам говорят, что вы не умеете рисовать кошек

Не верьте, когда вам говорят, что вы не умеете рисовать кошек

Не верьте, когда вам говорят, что вы не умеете рисовать кошек

Текст: Flytothesky.ruНе верьте, когда вам говорят, что вы не умеете рисовать кошек

 
 
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