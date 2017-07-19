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Не верьте, когда вам говорят, что вы не умеете рисовать кошек
20.07.2017 19:44 — Калейдоскоп | Flytothesky
Если бы вы кому-нибудь показали эти рисунки, люди бы, наверняка, начали смеяться над вами. Но правда в том, что наши пушистые друзья иногда бывают настолько нелепыми и смешными, что такие рисунки как нельзя лучше описывают их. Возможно, эти изображения немного абстрактные, но стоит всего лишь включить воображение, и вы увидите, какие забавные бывают кошки.
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Если бы вы кому-нибудь показали эти рисунки, люди бы, наверняка, начали смеяться над вами. Но правда в том, что наши пушистые друзья иногда бывают настолько нелепыми...
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