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10 редких фотографий Мэрилин Монро в лесу еще до того, как к ней пришла слава
21.07.2017 12:32 — Калейдоскоп | Flytothesky
Эти фото были сделаны в 1950 году фотографом Эдом Кларком из журнала
«Я отправил несколько пленок в журнал LIFE в Нью-Йорк, но мне их возвратили со словами: «Кто такая эта Мэрилин Монро?» – вспоминал позднее Эд Кларк.
Никто в то время не мог себе даже представить, кем совсем скоро станет Мэрилин.
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Эти фото были сделаны в 1950 году фотографом Эдом Кларком из журнала LIFE. Его друг, работавший на киностудии 20th Century Fox, рассказал ему о новых девушках, недавно принятых...
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