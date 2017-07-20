10 редких фотографий Мэрилин Монро в лесу еще до того, как к ней пришла слава

Эти фото были сделаны в 1950 году фотографом Эдом Кларком из журнала LIFE . Его друг, работавший на киностудии 20th Century Fox, рассказал ему о новых девушках, недавно принятых в штат, и Кларк сделал небольшую фотосессию с начинающей и никому еще неизвестной актрисой Мэрилин Монро.

«Я отправил несколько пленок в журнал LIFE в Нью-Йорк, но мне их возвратили со словами: «Кто такая эта Мэрилин Монро?» – вспоминал позднее Эд Кларк.

Никто в то время не мог себе даже представить, кем совсем скоро станет Мэрилин.







































