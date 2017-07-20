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10 редких фотографий Мэрилин Монро в лесу еще до того, как к ней пришла слава

21.07.2017 12:32 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Эти фото были сделаны в 1950 году фотографом Эдом Кларком из журнала LIFE. Его друг, работавший на киностудии 20th Century Fox, рассказал ему о новых девушках, недавно принятых в штат, и Кларк сделал небольшую фотосессию с начинающей и никому еще неизвестной актрисой Мэрилин Монро.

«Я отправил несколько пленок в журнал LIFE в Нью-Йорк, но мне их возвратили со словами: «Кто такая эта Мэрилин Монро?» – вспоминал позднее Эд Кларк.

Никто в то время не мог себе даже представить, кем совсем скоро станет Мэрилин.

10 редких фотографий Мэрилин Монро в лесу еще до того, как к ней пришла слава

10 редких фотографий Мэрилин Монро в лесу еще до того, как к ней пришла слава

10 редких фотографий Мэрилин Монро в лесу еще до того, как к ней пришла слава

10 редких фотографий Мэрилин Монро в лесу еще до того, как к ней пришла слава

10 редких фотографий Мэрилин Монро в лесу еще до того, как к ней пришла слава

10 редких фотографий Мэрилин Монро в лесу еще до того, как к ней пришла слава

10 редких фотографий Мэрилин Монро в лесу еще до того, как к ней пришла слава

10 редких фотографий Мэрилин Монро в лесу еще до того, как к ней пришла слава

10 редких фотографий Мэрилин Монро в лесу еще до того, как к ней пришла слава

10 редких фотографий Мэрилин Монро в лесу еще до того, как к ней пришла слава

 
 
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Эти фото были сделаны в 1950 году фотографом Эдом Кларком из журнала LIFE. Его друг, работавший на киностудии 20th Century Fox, рассказал ему о новых девушках, недавно принятых...

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