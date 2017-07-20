Почему вам так трудно найти себе пару по знаку зодиака

Найти кого-нибудь по душе сложно. А найти того, кому понравитесь вы, – еще сложнее. Тяжело быть «идеальным человеком» для кого-либо, особенно сейчас, в мире завышенных ожиданий и требований. Мы не можем предсказать будущее наших отношений, но зодиакальный знак и ваше личное восприятие потенциального партнера тоже играет в этом роль.





1. Овен

Ваша личная жизнь не наладится до тех пор, пока вы будете ревновать по бессмысленным поводам. В такой ситуации лучше всего стараться противостоять этому чувству. Вы спешите с выводами, что в итоге заставляет вас манипулировать человеком. Лучший вариант – это принять всё как есть, это поможет не совершать опрометчивых действий, которые мало того, что не помогут, но еще и ухудшат ситуацию.

2. Телец

Любовь не приходит к вам потому, что вы всегда находите недостатки в людях, которые заинтересованы вами, и отталкиваете их от себя, не дав ни единого шанса. Но как только найдется тот самый человек, с кем вы видите совместное будущее – вы просто задушите его вниманием. Вам страшно позволить себе настолько открыться и показаться ранимым, и вы очень волнуетесь, что вас после этого могут бросить.

3. Близнецы

Вы относитесь к тем знакам Зодиака которым очень сложно угодить. Вы терпеть не можете однообразие, что нормально, но из-за этого вашему партнеру становится сложно поддерживать отношения с вами. Вы часто не обдумываете свои спонтанные решения и их последствия для окружающих. Лучший совет для вас – это попробовать прислушаться к потребностям других, вместо того чтобы зацикливаться на своих.

4. Рак

Проблема ваших отношений в том, что вы слишком быстро погружаетесь в эти самые отношения. Вы домашний человек и хотели бы завести свою собственную семью, но тот, с кем у вас всё только начинается, еще не готов к этому. Все эти разговоры о семье и детях только отпугивают потенциального партнера.

5. Лев

Слишком много драмы! Вам не нравится, когда в отношениях всё гладко, для вас это скука смертная, и вы всегда стараетесь что-то доказать своему избраннику, даже если и так являетесь лидером. Вам сложно найти партнера, который смог бы поддерживать такие отношения и ваше стремление всё контролировать.

6. Дева

Девы настоящие перфекционисты. Имея настолько завышенные ожидания, вы часто позволяете себе осадить человека, не дав ему высказаться. Возможно некоторое время вам удастся строить отношения с человеком, подгоняя его под себя, но в итоге он уйдет, оставив вас разочарованным. Запомните: не пытайтесь исправлять людей!

7. Весы

Вы живете в своих фантазиях! Нет ничего плохого в том, чтобы иметь высокие требования к партнеру, но вы забываете, что он точно такой же человек, как и вы. Постоянное сравнение с другими людьми или сравнение ваших отношений с чьими-либо еще заставляет его чувствовать неуверенность. Очень важно помнить, что далеко не всегда лучше там, где нас нет.

8. Скорпион

Ваша личная жизнь не наладится до тех пор, пока вы не избавитесь от своей язвительности и ревности. Вы выходите из себя каждый раз, когда ваш избранник не рядом и оказываете на него постоянное давление. Вам сложно выбросить из головы чужие ошибки, и вы долго припоминаете своему партнеру, что именно он сделал не так.

9. Стрелец

Дела на Вашем любовном фронте не складываются потому, что в глубине души вы боитесь обязательств и не позволяете себе открыться человеку. Вы впускаете партнера в свой мир шаг за шагом, но так и остаетесь замкнутым до тех пор, пока это не ударит по вашим отношениям. Вы слишком боитесь, что вам сделают больно, и поэтому держите людей на расстоянии вытянутой руки.

10. Козерог

Основная проблема Козерога в том, что ему нужно много времени, чтобы притереться к партнеру и начать ему доверять. Также вы часто жертвуете отношениями ради других сфер вашей жизни. Вам следует стать более открытым к людям и научиться доверять.

11. Водолей

Что действительно мешает вам в построении отношений, так это ваша непредсказуемость. Вы всегда в поисках любви, своей родной души, но вы редко можете уделить человеку достаточно внимания, так как беспрерывно заводите новые знакомства. Вы так самоотверженно защищаете свою независимость, будто партнер собирается её у вас отнять. Вам следует разобраться в том, чего вам на самом деле хочется и следовать этому.

12. Рыбы

Наверное, это будет сложно признать, но вы часто позволяете людям вытирать о вас ноги. Вы влюблены в само чувство любви, но при этом вы должны уважать себя и свои чувства. Вы прогибаетесь под людей, которые и пальцем не пошевелят ради вас. Вместо того чтобы жаловаться на то, как плохо с вами обращаются, лучше посмотрите на себя со стороны.

Текст: Flytothesky.ru