Реальные нераскрытые загадки истории, которые звучат слишком фантастически

Хорошие шоу и фильмы умеют «продавать» любую историю независимо от того, насколько она звучит или выглядит нереально. Но иногда вы все же думаете о том, что все это слишком маловероятно, чтобы быть правдой. Удивительно, но некоторые из них таки оказываются абсолютной истиной.

1. Жизнь и тайна Каспара Хаузера





Юношу нашли блуждающий по улицам Нюрнберга 26 мая 1828 года, и он не знал о себе ничего, кроме имени. Кроме того, он утверждал, что его всю жизнь держали взаперти какие-то люди, которых он никогда не видел, а самого его кормили только хлебом и водой. В течение следующих нескольких лет на Хаузера было совершено три попытки покушения неизвестными, и в 1833 году он был убит таинственным незнакомцем.

2. Личность человека в железной маске





О нем стало известно благодаря перу Александра Дюма, но если книга была выдумкой, человек в железной маске все же был реальностью. Он носил то ли железную, то ли бархатную маску и содержался в Бастилии 34 года, где и умер в 1703, а в реестре смертей был записан под, скорее всего, вымышленной фамилией Марчиоли. Гипотез по поводу кандидатов на роль реальной «железной маски» было около 50, но загадка по сей день так и не разгадана.

3. Убийства Стуре Бергволла / Томаса Квика

В 1991 году некто Стуре Бергволл был помещен в психиатрическую больницу, где он взял себе имя Томас Квик. К 2001 году он был обвинен в восьми убийствах. Казалось, не было никаких сомнений, что убийцей был именно он, ведь Бергволл-Квик знал все ужасные подробности каждого преступления и в точности их описывал. Однако после восьмого обвинения он прекратил сотрудничество и заявил, что вообще никого не убивал, а признания делал под воздействием психотропных препаратов. Откровения о его ложных признаниях означают, что в Швеции сейчас целая куча нераскрытых убийств за несколько десятилетий.

4. Убийства Мэри Эшфорд и Барбары Форрест





Две абсолютно идентичные истории за 150 лет произошли в одном из парков Бирмингема. Поздно вечером в понедельник 26 мая 1817 года 20-летняя Мэри Эшфорд возвращалась домой, к утру в парке нашли её тело. Был арестован некто Абрахам Торнтон 25-ти лет, но он был вскоре оправдан и отпущен. В понедельник 3 июня 1974 года то же самое произошло с 20-летней Барбарой Форрест. Точно также был арестован её бойфренд Майкл Торнтон, а потом оправдан. Оба убийства раскрыты так и не были.

5. Музейный череп музея

Оказалось, что в Музее естественной истории Карнеги (Питсбург, Пенсильвания) в экспозиции «Лев, атакующий верблюда» у араба на верблюде самые настоящие зубы. Когда композицию разобрали, было установлено, что у манекена еще и самый настоящий череп. Собственно, композиция была впервые показана в Париже в 1867, а потом куплена Эндрю Карнеги и попала в музей, но никто не знает, откуда появился череп. Вполне возможно, что таксидермисты 19 века просто вытащили его из Парижских катакомб, тем не менее, первоначальный владелец черепа остается загадкой.

6. Женщина из Исдален

Никто не знает ее настоящего имени, а ее сгоревшее тело было найдено в норвежской долине Исдален 29 ноября 1970 года. Рядом с телом были драгоценности и часы, но с одежды срезаны все бирки. Позднее были найдены чемоданы этой женщины с париками, валютой разных стран и шифрованными записками. Полиции удалось отследить ее передвижения по Норвегии: она останавливалась в нескольких отелях под семью разными псевдонимами. Результаты вскрытия показали, что она была жива, когда ее подожгли, а в организме было много снотворного. Идентифицировать незнакомку так и не удалось.

7. Кто положил Беллу в вяз?





В 1943 году четверо парней отправились на охоту в Бирмингеме и внутри пустотелого дерева обнаружили скелет женщины, а её руки и ноги были закопаны неподалеку от вяза. Женщину опознать не удалось, и о деле быстро забыли. Однако в городе вскоре начали появляться граффити с вопросом: «Кто положил Беллу в вяз?» Наиболее вероятной гипотезой признана версия о том, что это немецкая актриса и певица кабаре Клара Бауэрле, которая была любовницей агента гестапо Йозефа Якобса и таинственно пропала в 1941 году.

8. Странное путешествие головы Лероя Картера





В 1981 году в Сан-Францисском парке было обнаружено тело человека по имени Лерой Картер-младший… но только тело. Голова Картера пропала, а сам он был набит кусками курицы. Поднимались версии из сферы черной магии и оккультизма. Одна из ясновидящих предположила, что место преступления имеет какое-то отношение к Сантерии: якобы адепты этой религии 21 день используют голову покойного, чтобы приготовить ритуальный напиток, а потом еще 21 день спят рядом с этой головой, а на 42 день голова должна быть возвращена на место преступления. Самое интересное, что голова все же появилась на 42 день в зарослях около паркового озера. Однако преступление так и осталось нераскрытым.

Текст: Flytothesky.ru