10 мировых представлений о душе

Нечто внутри делает нас теми, кто мы есть. Это нечто,как мы полагаем, остаётся и после нашей физической смерти. Идея существования души и представления о ней всегда и во все времена волновали умы людей.



Иллюстрация: ZedLord

1. Одно из древних представлений о душе





В древнем турецком городе Сам’ал была обнаружена каменная стела 8 века до н.э., подтверждающая то, что местные жители уже тогда верили в существование души. Стела была сделана для человека по имени Куттамува и затем стала его надгробием. Надпись на стеле представляет собой просьбу помянуть жизненный путь Куттамувы, поскольку теперь его душа, покинув тело, находится внутри этого памятника. Концепция перехода души в надгробный камень озадачила археологов, поскольку в культуре этой местности считалось, что душа остается в теле после смерти, прикрепившись к его костям.

2. Душа мира





Эта идея существует в ряде религиозных теорий, популярна она была и в древнем мире. Древнегреческие философы (включая Платона) рассматривали мир как духовную субстанцию, а их идея мировой души (единой природы мира) получила название Anima Mundi. Позднее уже появилось понятие греха и произошло разделение на мирское и божественное. А вот розенкрейцеры, кстати, также верили в душу мира. Мир часто изображался, как черная точка в круге, называемая зародышем внутри космического яйца. Точка — это центр для всего, а сама мировая душа состоит из тонкой, эфирной субстанции, сотканной вокруг. Символ мировой души в виде космического яйца часто встречается в древней религии, мифологии и философии.

3. Алхимики и их поиск души





Алхимики занимались не только попытками преобразования неблагородных металлов в золото. Они тоже предполагали, что душа существует во всём и во всех. Алхимия – это фактически наука о преобразовании, это идея о том, что отделение внутреннего света мировой души должно преобразовать мир. Так как мы все связаны Anima Mundi, то каждый из нас обладает потенциалом познания мудрости, содержащейся в душе мира. Алхимическая теория утверждает, что все в мире произрастает из семян, посеянных в душе. Когда мы познаём душу природы, мы можем создать алмазы, драгоценные камни или всё то, что сами желаем.

4. Смерть души по Гомеру





Мы все умрем, но физическая смерть – это не окончательная смерть, что чётко прослеживается в поэмах Гомера. Душа – это то, что делает человека живым. После того как человек умирает, душа тоже умирает, но не покидает тело и существует рядом с ним и дальше, являясь отражением того, кем мы были при жизни. В загробную же жизнь отправляется только наша слабая и бледная версия, печальная и жалкая тень. Потому Гомер воспевает идею героического самопожертвования в бою, видя её в совершенно новом свете. Герои его произведений рискуют своей жизнью и приносят её в жертву, что в глазах Гомера выглядит более впечатляющим.

5. Обезглавливание





К обезглавливанию приговаривались только за самые худшие злодеяния – именно из-за представлений о душе. Иудейские законы, например, предусматривали четыре вида казни: забивание камнями, обезглавливание, удушение и сжигание. Обезглавливание предназначалось за убийство и идолопоклонство. Древние египтяне верили, что душа живет в голове, и обезглавливание полностью её уничтожало, а также лишало человека загробной жизни. Позднее в ряде культур возникла традиция хоронить обезглавленных преступников отдельно, поскольку они считались самыми нечестивыми людьми.

6. Чихание





По одной из версий, которая упоминается в Мидраше (устная Тора), давным-давно люди считали, что при чихании душа покидает тело. Так было до тех пор, пока Иаков не начал молиться о сохранении своей души после банального чиха. Ему это было дозволено, а мы и по сей день говорим чихнувшему «Будь здоров!», чтобы помочь ему удержать свою душу и жизнь. А вот полинезийцы считают, что чихание можно трактовать по-разному. Иногда, это признак того, что душа человека не уходит, а напротив возвращается. Или же чихание – это кульминация борьбы между человеком и душой. Также с помощью чихания душа может с усилием покидать тело, либо это другая душа хочет в него войти.

7. 613 каналов еврейской души





Реинкарнация, пожалуй, наиболее связана с буддизмом, но еврейская теология также придерживается этой идеи. Согласно Каббале в душе существует 613 различных каналов, каждый из которых связан с конечностями и кровеносными сосудами. Когда душа обладает своей земной формой, человек всю жизнь сталкивается с выбором. Верный выбор очищает часть души. А сама душа попадает в рай только тогда, когда все 613 каналов очищены, а для этого нужны чистые помыслы, действия и слова.

8. Охота за субстанцией души





Альберт Крюйт, голландский миссионер, живший в Индонезии в конце 19 века, в результате работы с коренными жителями скомбинировал несколько теорий в одну, основанную на идее таинственной жизненной жидкости. По его мнению, племена охотились за головами противников потому, что те содержали субстанцию души. Эта субстанция могла передаваться от одного человека к другому и увеличивать его силу. Иными словами, головы врага укрепляли семью, общину или деревню, принося им плодородие и процветание.

9. Есть ли душа у зомби?





Скорее всего, слово «зомби» произошло от конголезского слова nzambi, что означает «душа». Когда человек умирает, его душа и тело разделяются. При внезапной смерти душу человека может перехватить колдун (boko), а затем начать контролировать и тело. Теоретически зомби ничем не отличается от другого человека, но у него уже нет души и сознания, нет внутренних мотивов. Допустим, что такое возможно, но тогда это значит, что если мы не можем отличить нормального человека от теоретического зомби, то в чём же заключается важность души?

10. Есть ли душа у животных?





Считается, что животные не наделены такой же душой, как люди. Многие религии говорят о том, что животные способны чувствовать, но они не получат божественное прощение, отпущение грехов или вечную жизнь. Последние Римские папы высказывали разные точки зрения на этот счёт: от отрицания души до слов «рай открыт для всех Божьих созданий». Этот спор достаточно проблематичен и отчасти бесперспективен. Предположение, что все животные имеют душу, ставит комаров на тот же уровень, что и наших любимых собак и кошек. То же самое касается и животных, которых мы употребляем в пищу. Если у коров есть души и они будут встречать нас на небесах, любителям стейков придётся долго перед ними оправдываться.

Текст: Flytothesky.ru