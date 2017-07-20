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Туроператор рассказал о белорусских туристах, находящихся в Бодруме

21.07.2017 16:41 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 июл — Sputnik. Белорусских туристов в турецком городе Бодрум, вблизи которого в ночь на пятницу произошло землетрясение, собираются перевозить на Анталийское побережье, сообщили Sputnik в турагентстве "Дискаунтер путешествий".

Туроператор рассказал о белорусских туристах, находящихся в Бодруме
© REUTERS KENAN GURBUZ
Землетрясение в Турции: данные о пострадавших белорусах не поступали

"У нас в Бодруме сейчас находится четверо туристов. Есть возможность, что их будут перевозить в другое направление, на Анталийское побережье. Оператор на месте их будет перевозить. Поскольку ожидается дополнительные новые толчки", — сообщили собеседники агентства.

Собеседники добавили, что ни один их турист в Бодруме не пострадал.

Землетрясение мощностью около семи баллов случилось в ночь на пятницу в Эгейском море. Эпицентр землетрясения находился недалеко от турецкого курортного города Бодрум, который располагается также вблизи греческого острова Кос.

В турагентстве, которое специализируется на отдыхе в Греции, сообщили, что ни один клиент пока не обратился, чтобы поменять направление. Там пояснили, что остров Кос — непопулярное в Беларуси направление, куда не организуют поездки.

"Из Минска летают другие направления в другие регионы. По расстоянию от острова Кос это достаточно далеко. Мы держим связь с нашими греческими курортами на других островах. Там все тихо, спокойно", — сказали в турагентстве.

В турагентстве "Дискаунтер путешествий" тоже заметили, что клиенты, собирающиеся ехать в Турцию, билеты не сдают.

"Пока ни одного человека не обратилось. Как будут разворачиваться события, надо подождать еще пару дней", — сказали турагенты.

 
Теги: Минск
 
 
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Отдыхающих сейчас собираются перевозить на Анталийское побережье, поскольку ожидаются новые подземные толчки.

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