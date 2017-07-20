Потрясающие фото индейского племени кроу и их культуры

Ричард Троссел был членом этого племени. Он родился в 1882 году в племени кри (коренные жители Канады), но в 1902 году перешел к племени кроу, живущего в Монтане, и они его приняли как своего собственного.

В племени кроу Троссел прожил с 1902 по 1911 год и постоянно фотографировал людей, их культуру и быт. В тот период племя потихоньку вымирало и исчезало. Они были так называемыми индейцами Дикого Запада, героями, которые сражались в исторических битвах. Среди них были и скауты-разведчики.

Когда Троссел примкнул к кроу, люди этого племени в основном все еще жили старыми традициями: они жили в палатках-типи, исполняли церемониальные танцы вокруг огня и растили мальчиков охотниками и воинами.

Однако жизнь менялась. Племя было вынуждено осесть в резервации. Троссел своими глазами видел, как индейцы строили свой первый стационарный деревянный дом. Также организовывались школы, где дети племени кроу обучались английскому языку белыми учителями и миссионерами.

Фотографии Тросселя – это потрясающий взгляд на жизнь индейцев, ведь совсем скоро их жизнь изменится навсегда: они разберут свои типи и переселятся в дома, а лицо коренной Америки будет безвозвратно утеряно.

Все снимки были сделаны в штате Монтана на рубеже 20 века, и Троссел, возможно, сумел создать очень правдивую картину жизни и быта того времени. Это настоящие фотографии реальных людей.

1. Член племени кроу, которого называли «Волком»





2. Воин племени кроу по имени «Идущий вперед конь»





3. Маленький мальчик шайен в головном уборе своего отца





4. Мать держит ребенка на руках





5. Мужчина из резервации индейцев кроу позирует с сигаретой





6. Старый воин кроу по имени «Поражающий копьем»





7. Неизвестный член племени кроу в своем головном уборе





8. Резервация племени кроу под темнеющим небом





9. Семья собралась в хижине, чтобы поесть





10. Четверо мужчин в набедренных повязках готовятся к забегу на скорость





11. Один из скаутов-разведчиков по имени «Волосатый мокасин».





12. Мать из племени Кроу.





13. Ашишише, также известный под именем Кёрли, был одним из оставшихся в живых в битве при Литл-Бигхорне.





14. Женщина племени кроу.





15. Маленькая девочка и ее щенок.





16. Молодая девушка в этнических украшениях.





17. Скаут по имени «Белый человек гонит его» в головном уборе из белых перьев





18. Молодая девушка по имени «Маленькая железная лошадка». Вероятно она получила свое имя за очень твердый взгляд





19. Семейная могила индейцев кроу





20. Молодая женщина кроу по имени «Седлающая лошадь»





Текст: Flytothesky.ru