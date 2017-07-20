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Потрясающие фото индейского племени кроу и их культуры

21.07.2017 17:08 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Ричард Троссел был членом этого племени. Он родился в 1882 году в племени кри (коренные жители Канады), но в 1902 году перешел к племени кроу, живущего в Монтане, и они его приняли как своего собственного.

В племени кроу Троссел прожил с 1902 по 1911 год и постоянно фотографировал людей, их культуру и быт. В тот период племя потихоньку вымирало и исчезало. Они были так называемыми индейцами Дикого Запада, героями, которые сражались в исторических битвах. Среди них были и скауты-разведчики.

Когда Троссел примкнул к кроу, люди этого племени в основном все еще жили старыми традициями: они жили в палатках-типи, исполняли церемониальные танцы вокруг огня и растили мальчиков охотниками и воинами.

Однако жизнь менялась. Племя было вынуждено осесть в резервации. Троссел своими глазами видел, как индейцы строили свой первый стационарный деревянный дом. Также организовывались школы, где дети племени кроу обучались английскому языку белыми учителями и миссионерами.

Фотографии Тросселя – это потрясающий взгляд на жизнь индейцев, ведь совсем скоро их жизнь изменится навсегда: они разберут свои типи и переселятся в дома, а лицо коренной Америки будет безвозвратно утеряно.

Все снимки были сделаны в штате Монтана на рубеже 20 века, и Троссел, возможно, сумел создать очень правдивую картину жизни и быта того времени. Это настоящие фотографии реальных людей.

1. Член племени кроу, которого называли «Волком»

Потрясающие фото индейского племени кроу и их культуры

2. Воин племени кроу по имени «Идущий вперед конь»

Потрясающие фото индейского племени кроу и их культуры

3. Маленький мальчик шайен в головном уборе своего отца

Потрясающие фото индейского племени кроу и их культуры

4. Мать держит ребенка на руках

Потрясающие фото индейского племени кроу и их культуры

5. Мужчина из резервации индейцев кроу позирует с сигаретой

Потрясающие фото индейского племени кроу и их культуры

6. Старый воин кроу по имени «Поражающий копьем»

Потрясающие фото индейского племени кроу и их культуры

7. Неизвестный член племени кроу в своем головном уборе

Потрясающие фото индейского племени кроу и их культуры

8. Резервация племени кроу под темнеющим небом

Потрясающие фото индейского племени кроу и их культуры

9. Семья собралась в хижине, чтобы поесть

Потрясающие фото индейского племени кроу и их культуры

10. Четверо мужчин в набедренных повязках готовятся к забегу на скорость

Потрясающие фото индейского племени кроу и их культуры

11. Один из скаутов-разведчиков по имени «Волосатый мокасин».

Потрясающие фото индейского племени кроу и их культуры

12. Мать из племени Кроу.

Потрясающие фото индейского племени кроу и их культуры

13. Ашишише, также известный под именем Кёрли, был одним из оставшихся в живых в битве при Литл-Бигхорне.

Потрясающие фото индейского племени кроу и их культуры

14. Женщина племени кроу.

Потрясающие фото индейского племени кроу и их культуры

15. Маленькая девочка и ее щенок.

Потрясающие фото индейского племени кроу и их культуры

16. Молодая девушка в этнических украшениях.

Потрясающие фото индейского племени кроу и их культуры

17. Скаут по имени «Белый человек гонит его» в головном уборе из белых перьев

Потрясающие фото индейского племени кроу и их культуры

18. Молодая девушка по имени «Маленькая железная лошадка». Вероятно она получила свое имя за очень твердый взгляд

Потрясающие фото индейского племени кроу и их культуры

19. Семейная могила индейцев кроу

Потрясающие фото индейского племени кроу и их культуры

20. Молодая женщина кроу по имени «Седлающая лошадь»

Потрясающие фото индейского племени кроу и их культуры

Текст: Flytothesky.ruПотрясающие фото индейского племени кроу и их культуры

 
 
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Ричард Троссел был членом этого племени. Он родился в 1882 году в племени кри (коренные жители Канады), но в 1902 году перешел к племени кроу, живущего в Монтане, и они его...

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