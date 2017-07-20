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Тест: Как вы относитесь к себе?

21.07.2017 16:22 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Расположение окружающих людей напрямую зависит от нашей самооценки. Поэтому так важно научиться правильно относиться, в первую очередь, к себе. Уважение, любовь и терпимость к собственной личности помогает окружению сформировать положительное мнение о нас, как о человеке. Нелюбовь к себе и отрицание хороших качеств убивает самооценку и негативно сказывается на отношениях даже с близкими людьми. В то время как слишком высокое самомнение заставляет людей видеть в вас высокомерного и неприятного человека.

Наш тест поможет определить, как вы относитесь к себе.Тест: Как вы относитесь к себе?

 
 
 
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Расположение окружающих людей напрямую зависит от нашей самооценки. Поэтому так важно научиться правильно относиться, в первую очередь, к себе. Уважение, любовь и...

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