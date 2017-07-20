Тест: Как вы относитесь к себе?

Расположение окружающих людей напрямую зависит от нашей самооценки. Поэтому так важно научиться правильно относиться, в первую очередь, к себе. Уважение, любовь и терпимость к собственной личности помогает окружению сформировать положительное мнение о нас, как о человеке. Нелюбовь к себе и отрицание хороших качеств убивает самооценку и негативно сказывается на отношениях даже с близкими людьми. В то время как слишком высокое самомнение заставляет людей видеть в вас высокомерного и неприятного человека.

Наш тест поможет определить, как вы относитесь к себе.