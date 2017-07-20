Когда-то 12-летняя няня вдохновила свою маленькую подопечную, и 11 лет спустя получила это письмо

Всего лишь несколько мотивирующих слов могут перевернуть для кого-то весь мир, и примером этому может послужить эта потрясающая история няни.

Когда 12-летняя Ракель присматривала за маленькой девочкой, та всегда рассказывала своей няне, как сильно она любит рисовать. Тогда Ракель стала активно мотивировать свою подопечную, постоянно повторяя ей о том, как красиво она рисует и как здорово у неё все получается. Прошло 11 лет, маленькая девочка выросла и её приняли в три ведущие школы искусств. Девочка была настолько благодарна своей няне, что написала ей самое потрясающее признательное письмо.

Никогда не забывайте поощрять других – это может изменить их жизнь!

Эта няня решила поделиться своей потрясающей историей о важности поощрения и мотивации





Когда мне было 12, я несколько лет подрабатывала няней у этой девочки, она подходила ко мне, буквально хватала за руки и показывала свои рисунки, нарисованные ею в течение недели. Я полушутя отвечала ей голосом телевизионного спортивного комментатора: «Какая форма! А какие цвета! Я не видела такого совершенства в этом направлении много лет. А это что? Джефф, но это рискованно… похоже, это монохромное розовое полотно… Я не видела такого смелого подхода с зимы 1932 года… и я должна сказать тебе, Джефф, это просто великолепно». Девочка заливалась смехом и радовалась. В конце каждого вечера она еще раз спрашивала у меня: «Тебе это действительно понравилось?», и я отвечала «да», и говорила о своих замечаниях или в чем-то её подправляла. Недавно её приняли сразу в три ведущие школы искусств. Она написала мне письмо. Внутри была фотография, когда она была ребенком. Монохромная розовая. «Спасибо! – написала она. – Спасибо тебе, ты сумела разглядеть во мне лучшее».

Эта история тронула очень многих людей и сразу стала популярной в Интернете

Текст: Flytothesky.ru