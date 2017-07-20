|
Фото жителей Кыргызстана
21.07.2017 18:39 — Калейдоскоп | Flytothesky
«Кыргызстан – спрятанное сокровище Центральной Азии. Когда вы посетите сельскую местность этой страны, вы будете очарованы красотой пейзажа. Здесь повсюду зеленые холмы и горы, напоминающие фото для экранного фона от Microsoft Windows.
Такие райские пейзажи, возможно, и являются секретом абсолютной жизнерадостности местного народа. Куда бы я ни пошел, меня всегда встречали счастливыми и открытыми улыбками, несмотря на суровый образ жизни кочевников. Еще одна уникальная черта их лиц – это светящиеся яркие глаза, которые меня потрясли, они словно раскрывают природность и скромность этих людей.
Кыргызстан обязателен к посещению для туристов. Это место, где скачут лошади по шикарным зеленым полям. Это как ожившая пейзажная живопись, которую вы видите в музеях. И как только вы покинули эту страну, вам мучительно хочется вернуться снова и провести здесь всю оставшуюся жизнь».
Текст:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Омар Реда, фотограф из Ливана, отправился в Кыргызстан за новыми знаниями и впечатлениями, и вот что из этого вышло. «Кыргызстан – спрятанное сокровище Центральной...
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии