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Фото жителей Кыргызстана

21.07.2017 18:39 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Омар Реда, фотограф из Ливана, отправился в Кыргызстан за новыми знаниями и впечатлениями, и вот что из этого вышло.

«Кыргызстан – спрятанное сокровище Центральной Азии. Когда вы посетите сельскую местность этой страны, вы будете очарованы красотой пейзажа. Здесь повсюду зеленые холмы и горы, напоминающие фото для экранного фона от Microsoft Windows.

Такие райские пейзажи, возможно, и являются секретом абсолютной жизнерадостности местного народа. Куда бы я ни пошел, меня всегда встречали счастливыми и открытыми улыбками, несмотря на суровый образ жизни кочевников. Еще одна уникальная черта их лиц – это светящиеся яркие глаза, которые меня потрясли, они словно раскрывают природность и скромность этих людей.

Кыргызстан обязателен к посещению для туристов. Это место, где скачут лошади по шикарным зеленым полям. Это как ожившая пейзажная живопись, которую вы видите в музеях. И как только вы покинули эту страну, вам мучительно хочется вернуться снова и провести здесь всю оставшуюся жизнь».

Фото жителей Кыргызстана

Фото жителей Кыргызстана

Фото жителей Кыргызстана

Фото жителей Кыргызстана

Фото жителей Кыргызстана

Фото жителей Кыргызстана

Фото жителей Кыргызстана

Фото жителей Кыргызстана

Фото жителей Кыргызстана

Фото жителей Кыргызстана

Текст: Flytothesky.ruФото жителей Кыргызстана

 
 
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Омар Реда, фотограф из Ливана, отправился в Кыргызстан за новыми знаниями и впечатлениями, и вот что из этого вышло. «Кыргызстан – спрятанное сокровище Центральной...

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Я начала рисовать миниатюры из-за нехватки времени на большие рисунки, и теперь это мое самое огромное увлечение
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