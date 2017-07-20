Фото жителей Кыргызстана

Омар Реда , фотограф из Ливана, отправился в Кыргызстан за новыми знаниями и впечатлениями, и вот что из этого вышло.

«Кыргызстан – спрятанное сокровище Центральной Азии. Когда вы посетите сельскую местность этой страны, вы будете очарованы красотой пейзажа. Здесь повсюду зеленые холмы и горы, напоминающие фото для экранного фона от Microsoft Windows.

Такие райские пейзажи, возможно, и являются секретом абсолютной жизнерадостности местного народа. Куда бы я ни пошел, меня всегда встречали счастливыми и открытыми улыбками, несмотря на суровый образ жизни кочевников. Еще одна уникальная черта их лиц – это светящиеся яркие глаза, которые меня потрясли, они словно раскрывают природность и скромность этих людей.

Кыргызстан обязателен к посещению для туристов. Это место, где скачут лошади по шикарным зеленым полям. Это как ожившая пейзажная живопись, которую вы видите в музеях. И как только вы покинули эту страну, вам мучительно хочется вернуться снова и провести здесь всю оставшуюся жизнь».









































Текст: Flytothesky.ru