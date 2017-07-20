Я начала рисовать миниатюры из-за нехватки времени на большие рисунки, и теперь это мое самое огромное увлечение

Художница из Украины 31-летняя Юлия Лас создает удивительные миниатюры, от которых невозможно оторвать глаз – настолько они детально прорисованы.

Вот что мастер сама рассказывает о своих работах: «Я начала делать акварельные миниатюры около трех лет назад, когда работала в офисе, и у меня попросту не было времени на более масштабные работы. Я настолько увлеклась задачей поместить максимум деталей в маленькое пространство, что теперь миниатюры – это моя страсть. Все картины не больше 3 см, и каждый раз, когда я создаю что-то новое, это для меня еще один вызов. Когда я рисую, я чувствую себя ювелиром, обрабатывающий алмаз, чтобы безошибочно точно превратить его в бриллиант. Я рисую практически не дыша. Я благодарна покупателям моих работ со всего мира за их поддержку, уверенность и теплые слова, которые они мне пишут, получив мои миниатюры. Мне неимоверно приятно знать, что мое искусство – это крошечное сокровище, приносящее радость людям по всему земному шару».









































Текст: Flytothesky.ru