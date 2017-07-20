ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Я начала рисовать миниатюры из-за нехватки времени на большие рисунки, и теперь это мое самое огромное увлечение

21.07.2017 18:17 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Художница из Украины 31-летняя Юлия Лас создает удивительные миниатюры, от которых невозможно оторвать глаз – настолько они детально прорисованы.

Вот что мастер сама рассказывает о своих работах: «Я начала делать акварельные миниатюры около трех лет назад, когда работала в офисе, и у меня попросту не было времени на более масштабные работы. Я настолько увлеклась задачей поместить максимум деталей в маленькое пространство, что теперь миниатюры – это моя страсть. Все картины не больше 3 см, и каждый раз, когда я создаю что-то новое, это для меня еще один вызов. Когда я рисую, я чувствую себя ювелиром, обрабатывающий алмаз, чтобы безошибочно точно превратить его в бриллиант. Я рисую практически не дыша. Я благодарна покупателям моих работ со всего мира за их поддержку, уверенность и теплые слова, которые они мне пишут, получив мои миниатюры. Мне неимоверно приятно знать, что мое искусство – это крошечное сокровище, приносящее радость людям по всему земному шару».

Я начала рисовать миниатюры из-за нехватки времени на большие рисунки, и теперь это мое самое огромное увлечение

Я начала рисовать миниатюры из-за нехватки времени на большие рисунки, и теперь это мое самое огромное увлечение

Я начала рисовать миниатюры из-за нехватки времени на большие рисунки, и теперь это мое самое огромное увлечение

Я начала рисовать миниатюры из-за нехватки времени на большие рисунки, и теперь это мое самое огромное увлечение

Я начала рисовать миниатюры из-за нехватки времени на большие рисунки, и теперь это мое самое огромное увлечение

Я начала рисовать миниатюры из-за нехватки времени на большие рисунки, и теперь это мое самое огромное увлечение

Я начала рисовать миниатюры из-за нехватки времени на большие рисунки, и теперь это мое самое огромное увлечение

Я начала рисовать миниатюры из-за нехватки времени на большие рисунки, и теперь это мое самое огромное увлечение

Я начала рисовать миниатюры из-за нехватки времени на большие рисунки, и теперь это мое самое огромное увлечение

Я начала рисовать миниатюры из-за нехватки времени на большие рисунки, и теперь это мое самое огромное увлечение

Текст: Flytothesky.ruЯ начала рисовать миниатюры из-за нехватки времени на большие рисунки, и теперь это мое самое огромное увлечение

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Художница из Украины 31-летняя Юлия Лас создает удивительные миниатюры, от которых невозможно оторвать глаз – настолько они детально прорисованы. Вот что мастер...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Только самые внимательные могут решить эту головоломку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика