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Только самые внимательные могут решить эту головоломку
21.07.2017 18:06 — Калейдоскоп | Flytothesky
Вероятно, вы не раз сталкивались с играми на поиск отличий. Они хорошо развивают зрительную память и сосредоточенность.
Мы предлагаем вам проверить свою внимательность с помощью этой незамысловатой головоломки. Всё, что вам нужно, — это определить, какая из четырёх теней принадлежит скелету.
Давайте поможем скелетику найти свою тень:)
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Вероятно, вы не раз сталкивались с играми на поиск отличий. Они хорошо развивают зрительную память и сосредоточенность. Мы предлагаем вам проверить свою...
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