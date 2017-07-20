Только самые внимательные могут решить эту головоломку

Вероятно, вы не раз сталкивались с играми на поиск отличий. Они хорошо развивают зрительную память и сосредоточенность.

Мы предлагаем вам проверить свою внимательность с помощью этой незамысловатой головоломки. Всё, что вам нужно, — это определить, какая из четырёх теней принадлежит скелету.

Давайте поможем скелетику найти свою тень:)



