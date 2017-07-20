Операторы службы спасения делятся самыми нелепыми и забавными звонками

Всем известно, что в службу спасения звонят только в случае чрезвычайной ситуации. Но операторам есть чем поделиться, поскольку помимо действительно важных и неотложных сигналов они принимают еще массу нелепых запросов и просто забавных требований. Вот некоторые из них.





1.

Беременная (около 30 недель) женщина звонит, чтобы сказать, что ее врач сказал ей воздерживаться от секса до самых родов, и она не понимает, почему. Я объясняю, что у неё, наверное, угроза, сексуальная активность может вызвать сокращения матки, поэтому было бы безопаснее воздерживаться, чтобы доносить ребенка.

Она слезно восклицает: «Но как я буду кормить ребенка?»

Я: «Простите, что вы сказали?»

Пациентка: «Как я буду кормить ребенка, если я не могу заниматься сексом?»

Оказывается, она была уверена, что ее ребенок питается спермой её бойфренда и что он будет голодать, если они перестанут заниматься сексом. Я рассказала ей о существовании пуповины, но она не поверила, пока я не спросила ее, а чем же кормят детей одинокие мамы без бойфренда. После минуты молчания она поблагодарила меня и повесила трубку.

2.

Позвонила женщина и сказала, что ее кошка застряла на дереве. Я знал, что она хотела, чтобы за кошкой приехала пожарная служба, поэтому мне пришлось объяснять «что так бывает только в кино». Женщина меня перебила: «… дело в том, что за кошкой полез мой муж и тоже застрял».

3.

Однажды нам позвонила в 2 часа ночи молодая девушка и сказала, что у неё посинели ноги. Оказалось, в тот вечер она надела в ночной клуб новую пару джинсов.

4.

Я получил приоритетный (подразумевающий моментальную реакцию) вызов по поводу опасности, исходящей от животных. Обычно с этим вопросом немедленно разбираются, если существует потенциальная угроза жизни. Звонящий был родителем из школьного комитета и сообщил, что в школе енот.

Я послал двух офицеров на звонок. Один из них начал передавать описание «подозреваемого» по радио: «Подозреваемый маленький, юркий и одет в бандитскую маску. Возможно, он ограбил пару мусорных баков. Мы устроили погоню, но он от нас оторвался и ушел».

5.

Как-то позвонила одна женщина с криками, что её дом обстреливают. Оказывается, она забыла на плите варящиеся яйца, и они взорвались. Это была маленькая милая старушка.

6.

Позвонил какой-то парень и в панике кричал, что он видел мертвую девушку лет 20 не больше, на ней были только шорты. Парень дал подробное описание, цвет волос, цвет кожи, положение тела и сказал, что она находится рядом оживленной трассой, поэтому мы решили, что это должно быть действительно место преступления. Был час пик, и полиция делала все возможное, чтобы добраться туда поскорее.

Спустя несколько минут парень перезвонил: «Э-э-э, я снова проверил, это мертвый олень».

Я объявляю по радио, что поездка отменяется, «это был олень». Офицер саркастически спрашивает: «В шортах?»

7.

Одна женщина позвонила, чтобы пожаловаться, что каждый раз, когда она выходит на улицу, встречные мужчины говорят её непристойности.

8.

В истерике позвонила женщина, крича, что в её дом ворвались мужчины и хотят её куда-то силой увезти. Этими мужчинами были полицейские, которые пришли арестовать ее.

Текст: Flytothesky.ru