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Эта изумительная фотосессия доказывает, что любовь — это навсегда!
21.07.2017 20:12 — Калейдоскоп | Flytothesky
Фото красивых немолодых пар, особенно если они сделаны рукой профессионала, зачастую вызывают бурю эмоций. И это особенно ценно в наше время одноразовых встреч и коротких связей.
Эта фотосессия была сделана российским фотографом
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Фото красивых немолодых пар, особенно если они сделаны рукой профессионала, зачастую вызывают бурю эмоций. И это особенно ценно в наше время одноразовых встреч и...
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