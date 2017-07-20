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Эта изумительная фотосессия доказывает, что любовь — это навсегда!

21.07.2017 20:12 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Фото красивых немолодых пар, особенно если они сделаны рукой профессионала, зачастую вызывают бурю эмоций. И это особенно ценно в наше время одноразовых встреч и коротких связей.

Эта фотосессия была сделана российским фотографом Ириной Недялковой, и она наверняка не оставит вас равнодушными. Она опубликовала их на своей странице в Facebook, и интернет-аудитория приняла её работу с восторгом и морем позитива.

Эта изумительная фотосессия доказывает, что любовь — это навсегда!

Эта изумительная фотосессия доказывает, что любовь — это навсегда!

Эта изумительная фотосессия доказывает, что любовь — это навсегда!

Эта изумительная фотосессия доказывает, что любовь — это навсегда!

Эта изумительная фотосессия доказывает, что любовь — это навсегда!

Эта изумительная фотосессия доказывает, что любовь — это навсегда!

Эта изумительная фотосессия доказывает, что любовь — это навсегда!

Эта изумительная фотосессия доказывает, что любовь — это навсегда!

Эта изумительная фотосессия доказывает, что любовь — это навсегда!

Эта изумительная фотосессия доказывает, что любовь — это навсегда!

Эта изумительная фотосессия доказывает, что любовь — это навсегда!

Эта изумительная фотосессия доказывает, что любовь — это навсегда!

Текст: Flytothesky.ruЭта изумительная фотосессия доказывает, что любовь — это навсегда!

 
 
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Фото красивых немолодых пар, особенно если они сделаны рукой профессионала, зачастую вызывают бурю эмоций. И это особенно ценно в наше время одноразовых встреч и...

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