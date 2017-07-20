Эта изумительная фотосессия доказывает, что любовь — это навсегда!

Фото красивых немолодых пар, особенно если они сделаны рукой профессионала, зачастую вызывают бурю эмоций. И это особенно ценно в наше время одноразовых встреч и коротких связей.

Эта фотосессия была сделана российским фотографом Ириной Недялковой , и она наверняка не оставит вас равнодушными. Она опубликовала их на своей странице в Facebook , и интернет-аудитория приняла её работу с восторгом и морем позитива.

















































Текст: Flytothesky.ru