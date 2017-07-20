Кто сказал, что позировать с Пизанской башней скучно и избито? Эти фото как раз доказывают обратное

Пизанская башня – одна из самых знаковых и самых странных достопримечательностей Италии, благодаря своему уникальному наклону. Ежегодно к ней приезжают толпы туристов, чтобы сделать фото на её фоне или просто подурачиться и получить забавные снимки на память.

Пизанская башня – это колокольня соседнего Пизанского собора, но она была обречена на «наклон» практически с самого начала. Фундамент башни был заложен на нестабильном грунте, и даже в 1178 году строители могли видеть, что с ней явно что-то не так. Однако строительство упорно продолжалось, и окончательно башня была завершена в 1372. В период между 1990 и 2001 годами башню пришлось закрыть и немного подремонтировать, чтобы вернуть ей более безопасный угол наклона.

А вот так люди любят фотографироваться с Пизанской башней!

1. Охлаждающая Пизанская башня





2. Еще один спасатель, поддерживающий падающую башню





3. А это фото с башней получилось совершенно случайно, но очень удачно и мейнстримово





4. Совсем не среднестатистический турист





5. Думаете я смогу пересечь границу с этой штуковиной в рюкзаке?





6. А если опереться ногой на башню, выдержит ли она?





7. Совсем не по-модельному получилось





8. Фото меня: немного двусмысленно как-то получилось





9. Обычно мне не очень нравятся все эти туристические фотки с башней, но для этой я сделаю исключение





10. Мой вариант типичного туристического фото





Текст: Flytothesky.ru