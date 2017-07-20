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Кто сказал, что позировать с Пизанской башней скучно и избито? Эти фото как раз доказывают обратное
21.07.2017 19:49 — Калейдоскоп | Flytothesky
Пизанская башня – одна из самых знаковых и самых странных достопримечательностей Италии, благодаря своему уникальному наклону. Ежегодно к ней приезжают толпы туристов, чтобы сделать фото на её фоне или просто подурачиться и получить забавные снимки на память.
Пизанская башня – это колокольня соседнего Пизанского собора, но она была обречена на «наклон» практически с самого начала. Фундамент башни был заложен на нестабильном грунте, и даже в 1178 году строители могли видеть, что с ней явно что-то не так. Однако строительство упорно продолжалось, и окончательно башня была завершена в 1372. В период между 1990 и 2001 годами башню пришлось закрыть и немного подремонтировать, чтобы вернуть ей более безопасный угол наклона.
А вот так люди любят фотографироваться с Пизанской башней!
1. Охлаждающая Пизанская башня
2. Еще один спасатель, поддерживающий падающую башню
3. А это фото с башней получилось совершенно случайно, но очень удачно и мейнстримово
4. Совсем не среднестатистический турист
5. Думаете я смогу пересечь границу с этой штуковиной в рюкзаке?
6. А если опереться ногой на башню, выдержит ли она?
7. Совсем не по-модельному получилось
8. Фото меня: немного двусмысленно как-то получилось
9. Обычно мне не очень нравятся все эти туристические фотки с башней, но для этой я сделаю исключение
10. Мой вариант типичного туристического фото
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Пизанская башня – одна из самых знаковых и самых странных достопримечательностей Италии, благодаря своему уникальному наклону. Ежегодно к ней приезжают толпы...
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